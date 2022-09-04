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Зеленский: Оккупанты начали бежать из Крыма, это правильный выбор

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 сентября 2022, 22:54
Зеленский: Оккупанты начали бежать из Крыма, это правильный выбор
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что оккупанты уже начали бежать из Крыма, и это правильный выбор.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Я верю, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей.

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Вооруженные Силы Украины, наша разведка, специальные службы уже делают необходимые шаги для этого. Эти шаги можно услышать. И все видят – оккупанты уже начали бежать из Крыма. Это верный выбор для них всех".

Детали: По словам Зеленского, Украина вернет свободу Крыму и сделает его одним из лучших, самых комфортных мест в Европе.

Президент напомнил, что 4 сентября – годовщина задержания оккупантами в Крыму первого зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

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"Он не совершал никаких преступлений. Единственное, чем он разозлил оккупантов, – это защита своего народа и своей страны – Украины" – подчеркнул Зеленский.

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Предыстория:

  • 4 сентября 2021 года российские спецслужбы похитили заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла из его дома в Первомайском под Симферополем.
  • Вместе с крымскотатарскими активистами Асаном и Азизом Ахтемовым его обвинили в "диверсии на газопроводе" в Перевальном. По сфабрикованному обвинению Джелялу и братьям Ахтемовым грозит 15 лет заключения. Суд должен огласить приговор 21 сентября.

Темы: ЗеленскийКрымоккупация
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