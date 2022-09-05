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На Херсонщине оккупанты заставляют педагогов работать по российской программе – облсовет

Ольга ГлущенкоПонедельник, 5 сентября 2022, 05:18
Фото Juraj Varga с сайта Pixabay

В Херсонской области оккупационные власти оказывают давление на педагогов, отказавшихся работать по российской программе.

Источник: первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в Telegram

Прямая речь: "Оккупационные власти оказывают давление на педагогов, которые отказались работать по российской программе. Таким образом они пытаются склонить их к сотрудничеству и компенсировать нехватку кадров".

Детали: Кроме того, по словам Соболевского, есть сообщения об угрозах родственникам руководителей учебных заведений, выехавших и организовавших обучение в формате онлайн с территории, подконтрольной Украине.

Напомним: Российские захватчики угрожают конфисковать имущество родителей, которые не отдают своих детей на обучение в российские школы на временно оккупированных территориях Херсонской области.

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Темы: Херсонская областьоккупацияобразование
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