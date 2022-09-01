Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии после обеда 1 сентября прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.

Источник: НАЭК Энергоатом в Telegram, российское пропагандистское издание РИА Новости

Детали: РИА Новости опубликовали видео колонны МАГАТЭ, которая заезжает на территорию ЗАЭС.

Місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС. Відео РИА Новости pic.twitter.com/QF4f6rf7d1 September 1, 2022

Что было раньше: Миссия МАГАТЭ, которая отправилась из Запорожья на Запорожскую АЭС, стояла на блокпосте в Новоалександровке – примерно в 20 км от линии фронта.

Предыстория:

Утром 1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась из Запорожья на АЭС во временно оккупированном Россией Энергодаре, несмотря на сообщение об интенсивном обстреле города.

"Энергоатом" сообщает, что на ЗАЭС из-за обстрелов россиян автоматически отключился работающий 5-й блок станции.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российской армии ставят под угрозу визит миссии Международного агентства по атомной энергии, направляющейся на оккупированную Запорожскую АЭС.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что российские оккупанты могут не допустить миссию МАГАТЭ к ключевым объектам, которые необходимо осмотреть на территории оккупированной ЗАЭС.