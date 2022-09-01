Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС
Четверг, 1 сентября 2022, 14:34
Миссия Международного агентства по атомной энергии после обеда 1 сентября прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.
Источник: НАЭК Энергоатом в Telegram, российское пропагандистское издание РИА Новости
Детали: РИА Новости опубликовали видео колонны МАГАТЭ, которая заезжает на территорию ЗАЭС.
Місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС. Відео РИА Новости pic.twitter.com/QF4f6rf7d1— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 1, 2022
Что было раньше: Миссия МАГАТЭ, которая отправилась из Запорожья на Запорожскую АЭС, стояла на блокпосте в Новоалександровке – примерно в 20 км от линии фронта.
Предыстория:
- Утром 1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась из Запорожья на АЭС во временно оккупированном Россией Энергодаре, несмотря на сообщение об интенсивном обстреле города.
- "Энергоатом" сообщает, что на ЗАЭС из-за обстрелов россиян автоматически отключился работающий 5-й блок станции.
- Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российской армии ставят под угрозу визит миссии Международного агентства по атомной энергии, направляющейся на оккупированную Запорожскую АЭС.
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что российские оккупанты могут не допустить миссию МАГАТЭ к ключевым объектам, которые необходимо осмотреть на территории оккупированной ЗАЭС.
ВИДЕО ДНЯ