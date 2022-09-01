Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии после обеда 1 сентября прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.

Источник: НАЭК Энергоатом в Telegram, российское пропагандистское издание РИА Новости

Детали: РИА Новости опубликовали видео колонны МАГАТЭ, которая заезжает на территорию ЗАЭС.

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Місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС. Відео РИА Новости pic.twitter.com/QF4f6rf7d1 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 1, 2022

Что было раньше: Миссия МАГАТЭ, которая отправилась из Запорожья на Запорожскую АЭС, стояла на блокпосте в Новоалександровке – примерно в 20 км от линии фронта.

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