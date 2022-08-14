Верещук – херсонцам: Эвакуируйтесь, нам нужно вас спасти от врага

Жители Херсона должны эвакуироваться, поскольку приближается "трудная зима", сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Источник: Верещук во время открытия Центра поддержки переселенцев в Запорожье для жителей Херсонщины, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь Верещук: "Эвакируйтесь. Идет тяжелая зима.

Нам нужно вам помочь, спасти от холодов и врага".

Детали: По словам Верещук, если нет возможности эвакуироваться, люди должны связаться с представителями ОВА.

В настоящее время из Херсонской области выехало около 50% населения.

По данным ОВА, ожидают эвакуацию более 20 000 жителей области.

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