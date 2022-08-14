Верещук – херсонцам: Эвакуируйтесь, нам нужно вас спасти от врага
Воскресенье, 14 августа 2022, 13:31
Жители Херсона должны эвакуироваться, поскольку приближается "трудная зима", сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Источник: Верещук во время открытия Центра поддержки переселенцев в Запорожье для жителей Херсонщины, которую цитирует "Укринформ"
Прямая речь Верещук: "Эвакируйтесь. Идет тяжелая зима.
Нам нужно вам помочь, спасти от холодов и врага".
Детали: По словам Верещук, если нет возможности эвакуироваться, люди должны связаться с представителями ОВА.
В настоящее время из Херсонской области выехало около 50% населения.
По данным ОВА, ожидают эвакуацию более 20 000 жителей области.
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Предыстория:
- В конце июля правительство ввело обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.
- Глава Луганской ОВА сообщил, что в оккупированном Северодонецке нет ни воды, ни электроэнергии, из-за чего перезимовать там будет невозможно.
- Гайдай также сообщил, что власти не могут эвакуировать людей из Луганской области, уехать можно только самостоятельно.