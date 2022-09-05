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В Винницкой области сработала ПВО – ОВА

"Украинская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 16:41
В Винницкой области сработала ПВО – ОВА
Иллюстративное фото с dailylviv

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в области сработала система противовоздушной обороны.

Источник: Борзов в Telegram

Прямая речь: "Винничане, оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. В области работает ПВО".

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Детали: В Винницкой области звучала воздушная тревога с 16:00 до 16:49.

Напомним:

  • В конце августа над Винницкой силы противовоздушной обороны Украины сбили вражеские беспилотные летательные аппараты.
  • 7 августа российские войска нанесли ракетные удары по военным объектам в Винницкой области.

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Темы: Винницкая областьвзрыввойна
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