В Винницкой области сработала ПВО – ОВА

Иллюстративное фото с dailylviv

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в области сработала система противовоздушной обороны.

Источник: Борзов в Telegram

Прямая речь: "Винничане, оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. В области работает ПВО".

Детали: В Винницкой области звучала воздушная тревога с 16:00 до 16:49.

Напомним: