В Винницкой области сработала ПВО – ОВА
Понедельник, 5 сентября 2022, 16:41
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в области сработала система противовоздушной обороны.
Источник: Борзов в Telegram
Прямая речь: "Винничане, оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. В области работает ПВО".
Детали: В Винницкой области звучала воздушная тревога с 16:00 до 16:49.
Напомним:
- В конце августа над Винницкой силы противовоздушной обороны Украины сбили вражеские беспилотные летательные аппараты.
- 7 августа российские войска нанесли ракетные удары по военным объектам в Винницкой области.