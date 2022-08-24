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Украинская ПВО сбила беспилотники над Винницкой и Черниговской областями

Евгений Кизилов, Елена РощинаСреда, 24 августа 2022, 16:24
Иллюстатное фото, Getty Images

Силы противовоздушной обороны Украины сбили вражеские беспилотные летательные аппараты в Черниговском районе и в небе над Винницкой областью.

Источник: оперативное командование "Север" в Facebook, глава Винницкой ОГА Сергей Борзов в Telegram и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко

Детали: В Черниговской области украинские военные попали в БПЛА около 15.30. 

Сергей Борзов сообщил, что в Винницкой области уничтожен воздушный объект.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко позже  уточнил, что в Винницкой области также сбили беспилотник.

Что предшествовало: Ранее 24 августа в Черкасской области во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету.

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Темы: беспилотникЧерниговская областьВинницкая областьПВО
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