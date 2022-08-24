Украинская ПВО сбила беспилотники над Винницкой и Черниговской областями
Среда, 24 августа 2022, 16:24
Силы противовоздушной обороны Украины сбили вражеские беспилотные летательные аппараты в Черниговском районе и в небе над Винницкой областью.
Источник: оперативное командование "Север" в Facebook, глава Винницкой ОГА Сергей Борзов в Telegram и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко
Детали: В Черниговской области украинские военные попали в БПЛА около 15.30.
Сергей Борзов сообщил, что в Винницкой области уничтожен воздушный объект.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко позже уточнил, что в Винницкой области также сбили беспилотник.
Что предшествовало: Ранее 24 августа в Черкасской области во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету.