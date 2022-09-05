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В Украину прибыли три "Байрактара" из акции Притулы

Евгений КизиловПонедельник, 5 сентября 2022, 20:06
Bayraktar TB2, Getty Images

Турецкая компания Baykar Makina доставила в Украину три беспилотника Bayraktar TB2, которые обещала подарить украинской стороне в рамках акции по сбору средств Сергея Притулы.

Источник: гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Мы поставили в Украину Bayraktar из литовской акции и уже поставили три беспилотника Bayraktar из акции Притулы. Они уже в Украине".

Детали: Как подчеркнул турецкий предприниматель, Украина сейчас страдает от безосновательной и несправедливой агрессии, поэтому многие люди в Украине мобилизовались и поддержали акцию по сбору средств на покупку турецких беспилотников. Он отметил, что турецкая компания тоже хотела присоединиться к этой акции, потому решила не брать денег за беспилотники.

Что предшествовало:

  • 22-24 июня фонд Притулы совместно с блогером Игорем Лаченковым собрали с украинцев 600 млн гривен на покупку трех беспилотников "Байрактар" для украинской армии. Но компания Baykar Makina, выпускающая эти беспилотники, заявила, что передаст БПЛА Украине бесплатно.
  • За неиспользованные деньги фонд Сергея Притулы купил для украинской разведки спутник и доступ к базе данных спутниковых снимков.

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Темы: байрактарСергей Притула Турциябеспилотники
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