В Украину прибыли три "Байрактара" из акции Притулы

Турецкая компания Baykar Makina доставила в Украину три беспилотника Bayraktar TB2, которые обещала подарить украинской стороне в рамках акции по сбору средств Сергея Притулы.

Источник: гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Мы поставили в Украину Bayraktar из литовской акции и уже поставили три беспилотника Bayraktar из акции Притулы. Они уже в Украине".

Детали: Как подчеркнул турецкий предприниматель, Украина сейчас страдает от безосновательной и несправедливой агрессии, поэтому многие люди в Украине мобилизовались и поддержали акцию по сбору средств на покупку турецких беспилотников. Он отметил, что турецкая компания тоже хотела присоединиться к этой акции, потому решила не брать денег за беспилотники.

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