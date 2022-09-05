В Украину прибыли три "Байрактара" из акции Притулы

Турецкая компания Baykar Makina доставила в Украину три беспилотника Bayraktar TB2, которые обещала подарить украинской стороне в рамках акции по сбору средств Сергея Притулы.

Источник: гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Мы поставили в Украину Bayraktar из литовской акции и уже поставили три беспилотника Bayraktar из акции Притулы. Они уже в Украине".

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Детали: Как подчеркнул турецкий предприниматель, Украина сейчас страдает от безосновательной и несправедливой агрессии, поэтому многие люди в Украине мобилизовались и поддержали акцию по сбору средств на покупку турецких беспилотников. Он отметил, что турецкая компания тоже хотела присоединиться к этой акции, потому решила не брать денег за беспилотники.

Что предшествовало:

22-24 июня фонд Притулы совместно с блогером Игорем Лаченковым собрали с украинцев 600 млн гривен на покупку трех беспилотников "Байрактар" для украинской армии. Но компания Baykar Makina, выпускающая эти беспилотники, заявила, что передаст БПЛА Украине бесплатно.

За неиспользованные деньги фонд Сергея Притулы купил для украинской разведки спутник и доступ к базе данных спутниковых снимков.