В Украину прибыли три "Байрактара" из акции Притулы
Турецкая компания Baykar Makina доставила в Украину три беспилотника Bayraktar TB2, которые обещала подарить украинской стороне в рамках акции по сбору средств Сергея Притулы.
Источник: гендиректор Baykar Makina Халюк Байрактар в комментарии "Укринформу"
Прямая речь: "Мы поставили в Украину Bayraktar из литовской акции и уже поставили три беспилотника Bayraktar из акции Притулы. Они уже в Украине".
Детали: Как подчеркнул турецкий предприниматель, Украина сейчас страдает от безосновательной и несправедливой агрессии, поэтому многие люди в Украине мобилизовались и поддержали акцию по сбору средств на покупку турецких беспилотников. Он отметил, что турецкая компания тоже хотела присоединиться к этой акции, потому решила не брать денег за беспилотники.
Что предшествовало:
- 22-24 июня фонд Притулы совместно с блогером Игорем Лаченковым собрали с украинцев 600 млн гривен на покупку трех беспилотников "Байрактар" для украинской армии. Но компания Baykar Makina, выпускающая эти беспилотники, заявила, что передаст БПЛА Украине бесплатно.
- За неиспользованные деньги фонд Сергея Притулы купил для украинской разведки спутник и доступ к базе данных спутниковых снимков.