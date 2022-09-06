Песков ответил, когда Путин поедет на Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава страны-агрессора Владимир Путин посетит Донбасс, "когда придет время".

Источник: Песков в интервью "Известиям"

Прямая речь Пескова: "Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится".

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Детали: Пресс-секретарь Путина добавил, у России "планы по развитию (Донбасса – ред.) обширные".

По его словам, "и стройка ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения – это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты".

Песков убеждает, что работа на Донбассе ведется активно, и "там работают много-много тысяч людей".

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