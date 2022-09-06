Песков ответил, когда Путин поедет на Донбасс
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава страны-агрессора Владимир Путин посетит Донбасс, "когда придет время".
Источник: Песков в интервью "Известиям"
Прямая речь Пескова: "Что касается поездки президента, я не сомневаюсь, что, когда время придет, такая поездка состоится".
Детали: Пресс-секретарь Путина добавил, у России "планы по развитию (Донбасса – ред.) обширные".
По его словам, "и стройка ведется, и вводятся новые объекты, предпринимаются энергичные усилия для восстановления всех систем жизнеобеспечения – это и водопроводы, и энергоснабжение, социальные объекты".
Песков убеждает, что работа на Донбассе ведется активно, и "там работают много-много тысяч людей".
Предыстория:
- Ранее разведка Британии сообщила, что россияне не раз проваливали сроки захвата всей Донецкой области.
- Украинские власти заявили, что российским силам приказали завершить эту миссию до 15 сентября 2022 года.