Оккупанты прекратили пытаться восстановить Антоновский мост – росСМИ

"Гауляйтер" Херсонщины заявил, что оккупационная "власть" пока не планирует принимать новые меры для восстановления Антоновского моста.

Источник: ТАСС со ссылкой на заявление так называемого "заместителя председателя военно-гражданской администрации" Кирилла Стремоусова

Прямая речь: "Пока что Антоновский мост никто не восстанавливает, потому что нет смысла, целесообразность отсутствует".

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Детали: По его словам, в настоящее время мост полностью закрыт. Такая же ситуация с мостом в Новой Каховке. Он добавил, что мосты их "не очень интересуют", ведь есть переправы.

Напомним:

5 сентября в ОК Юг сообщили, что все стратегические мосты на Херсонщине непригодны для проезда тяжелой техники, а силы обороны Юга уже уничтожили три понтонные переправы врага.

По данным оперативной группировки войск "Каховка", в Херсонской области оккупанты остались практически без больших мостов, которые разрушили ВСУ благодаря реактивным системам залпового огня HIMARS, остались только пешеходные переходы.