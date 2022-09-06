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В центре оккупированного Бердянска взорвали машину коллаборанта

Ирина БалачукВторник, 6 сентября 2022, 15:20
Фото из Telegram Рогова

Пособник российских захватчиков сообщил, что центре оккупированного Бердянска Запорожской области прогремел взрыв, российские СМИ уточнили, что взорвали автомобиль так называемого "коменданта города" Артема Бардина.

Источник: коллаборант, так называемый член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram, российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Рогова: "В Бердянске громко. В центральной части города прозвучал взрыв".

Детали: Коллаборант также опубликовал фото столба дыма в городе. 

 
Фото из Telegram Рогова 

По словам Рогова, обстоятельства произошедшего уточняются. Подробности он обещал обнародовать позже.

По данным "РИА Новости", в Бердянске взорвали автомобиль, принадлежащий так называемому "коменданту города" Артему Бардину. Сообщается, что после этого была перестрелка.

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Позже эту информацию подтвердил Рогов. По его словам, Бардин в тяжелом состоянии госпитализирован. 

 
Фото из Telegram Рогова 

Он добавил, что от взрыва повреждены также три гражданских машины – людей у них не было. 

Коллаборант также уточнил, что звуки, похожие на стрельбу, которые слышали жители Бердянска после взрыва автомобиля, были подрывом боекомплекта в машине.

 
Фото из Telegram Рогова 

Рогов обвиняет украинских защитников в подрыве автомобиля Бардина.

В 16:50 Рогов сообщил, что в Бердянске прогремел еще один взрыв – на этот раз в районе Слободка. По словам коллаборанта, на место выехали пожарные.

Предыстория:

  • Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что в оккупированном городе 6 сентября прогремел мощный взрыв и исчезли свет и водоснабжение.

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Темы: БердянскЗапорожская областьоккупациявзрыв
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