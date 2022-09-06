В центре оккупированного Бердянска взорвали машину коллаборанта

Пособник российских захватчиков сообщил, что центре оккупированного Бердянска Запорожской области прогремел взрыв, российские СМИ уточнили, что взорвали автомобиль так называемого "коменданта города" Артема Бардина.

Источник: коллаборант, так называемый член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram, российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Рогова: "В Бердянске громко. В центральной части города прозвучал взрыв".

Детали: Коллаборант также опубликовал фото столба дыма в городе.

Фото из Telegram Рогова

По словам Рогова, обстоятельства произошедшего уточняются. Подробности он обещал обнародовать позже.

Пособник російських загарбників повідомив, що у центрі окупованого Бердянська Запорізької області пролунав вибух, російські ЗМІ уточнили, що підірвали автомобіль так званого "коменданта міста" pic.twitter.com/xKUBIQjMvl — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 6, 2022

По данным "РИА Новости", в Бердянске взорвали автомобиль, принадлежащий так называемому "коменданту города" Артему Бардину. Сообщается, что после этого была перестрелка.

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Позже эту информацию подтвердил Рогов. По его словам, Бардин в тяжелом состоянии госпитализирован.

Фото из Telegram Рогова

Он добавил, что от взрыва повреждены также три гражданских машины – людей у них не было.

Коллаборант также уточнил, что звуки, похожие на стрельбу, которые слышали жители Бердянска после взрыва автомобиля, были подрывом боекомплекта в машине.

Фото из Telegram Рогова

Рогов обвиняет украинских защитников в подрыве автомобиля Бардина.

В 16:50 Рогов сообщил, что в Бердянске прогремел еще один взрыв – на этот раз в районе Слободка. По словам коллаборанта, на место выехали пожарные.

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