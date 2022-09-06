Верховный Суд окончательно запретил партию Шария
Верховный Суд на заседании 6 сентября отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической силы "Партия Шария", и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине.
Источник: движение ЧЕСНО из зала суда, пресс-служба СБУ
Детали: 6 сентября Верховный Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Партии Шария и оставил оставил без изменений решение суда первой инстанции о запрете этой политсилы.
Партия Шария просила суд отменить решение первой инстанции о своем запрете и принять новое решение об отказе в удовлетворении иска Минюста о запрете партии.
Аналитик партийных финансов движения ЧЕСНО Игорь Фещенко рассказал, что заседание длилось с 09.00 до 17.00.
Адвокаты партии заявляли, что Шарий и его видео якобы не имеют отношения к партии, он не является ее членом и не входит в руководящие органы.
"Партия Шария" – это первая партия, которой окончательно запрещена деятельность в судебном порядке.
В СБУ причинами запрета партии назвали материалы о причастности Шария и ведущих функционеров "партии" к:
▪️ дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине;
▪️ распространении антиукраинской пропаганды относительно изменения конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины;
▪️ подрыве государственной безопасности;
▪️ пропаганде войны, насилие в условиях военной агрессии РФ.
Напомним:
- 16 июня восьмой апелляционный суд Львова запретил "Партию Шария", это уже девятая партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.
- 5 мая стало известно, что в Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий.
- Позже суд в Испании отпустил Шария под подписку о невыезде до тех пор, пока Украина не попросит о его экстрадиции.