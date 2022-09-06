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Верховный Суд окончательно запретил партию Шария

Алена МазуренкоВторник, 6 сентября 2022, 18:18
Верховный Суд окончательно запретил партию Шария
пророссийский пропагандист Анатолий Шарий, скриншот

Верховный Суд на заседании 6 сентября отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической силы "Партия Шария", и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине.

Источник: движение ЧЕСНО из зала суда, пресс-служба СБУ

Детали: 6 сентября Верховный Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Партии Шария и оставил оставил без изменений решение суда первой инстанции о запрете этой политсилы.

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Партия Шария просила суд отменить решение первой инстанции о своем запрете и принять новое решение об отказе в удовлетворении иска Минюста о запрете партии.

Аналитик партийных финансов движения ЧЕСНО Игорь Фещенко рассказал, что заседание длилось с 09.00 до 17.00.

Адвокаты партии заявляли, что Шарий и его видео якобы не имеют отношения к партии, он не является ее членом и не входит в руководящие органы.

ВИДЕО ДНЯ

"Партия Шария" – это первая партия, которой окончательно запрещена деятельность в судебном порядке.

В СБУ причинами запрета партии назвали материалы о причастности Шария и ведущих функционеров "партии" к:

▪️ дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине;
▪️ распространении антиукраинской пропаганды относительно изменения конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины;
▪️ подрыве государственной безопасности;
▪️ пропаганде войны, насилие в условиях военной агрессии РФ.

Напомним:

  • 16 июня восьмой апелляционный суд Львова запретил "Партию Шария", это уже девятая партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.
  • 5 мая стало известно, что в Испании задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий.
  • Позже суд в Испании отпустил Шария под подписку о невыезде до тех пор, пока Украина не попросит о его экстрадиции.

Темы: ШарийСБУ
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