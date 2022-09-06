Пентагон подтвердил успешность контрнаступления Украины на юге

Представитель министерства обороны США бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил, что украинские силы вернули контроль над несколькими селами возле Херсона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

"В Херсонской области мы наблюдаем продолжение наступательных действий украинцев. Они продолжают поступательное движение. Нам известно, что они вернули контроль над несколькими деревнями", – отметил Райдер.

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Представитель Пентагона добавил, что Россия также предприняла наступательные действия в районе Бахмута Донецкой области.

Напомним, 29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена в последние два месяца помогала украинским военным подготовиться к контрнаступлению на юге, удовлетворяя их конкретные запросы на военную помощь.

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В последние дни появилось сообщение о деоккупации украинскими силами нескольких населенных пунктов Херсонской области.

Аналитики Института изучения войны считают, что украинское контрнаступление ощутимо ослабляет логистические и административные возможности России на оккупированном юге.