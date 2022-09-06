ВСУ освободили на юге новые населенные пункты – Гуменюк

Украинские защитники освободили некоторые населенные пункты на юге страны, но военное руководство сообщит об этом после зачистки этой территории.

Источник: начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 6 сентября в эфире Freedom

Прямая речь: "Мы продолжаем позиционные бои. Есть территории, которые нами уже освобождены, и есть расчетное время объявления этих территорий такими, которые уже полностью под юрисдикцией Украины.

Поэтому давайте еще немного подождем, мы готовим официальное сообщение на этот счет, поскольку мы следим, чтобы эти населенные пункты после всех ужасов оккупации в течение полугода, чтобы они не подверглись массовым артиллерийским и авиационным ударам со стороны врага.

Исходя из таких расчетов, военное командование четко обозначает время, когда можно объявить эти населенные пункты свободными и перешедшими под украинскую юрисдикцию.

Оккупанты оставляют после себя заминированную территорию и это одна из основных угроз, которая может быть серьезной для тех жителей, которые спешат вернуться на эти территории, поэтому мы не спешим объявлять об освобождении населенных пунктов, чтобы провести тщательную зачистку от диверсионных групп и таких сюрпризов".

Напомним:

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