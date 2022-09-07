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Данилов озвучил оптимистические прогнозы относительно продолжительности войны

Ирина БалачукСреда, 7 сентября 2022, 13:33
Данилов озвучил оптимистические прогнозы относительно продолжительности войны
Алексей Данилов. Фото ОПУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов верит, что война не продлится долгие годы и закончится победой Украины.

Источник: Данилов в интервью LB.UA

Прямая речь секретаря СНБО: "Я хотел бы с вами не согласиться, когда вы говорите, что годы-годы мы будем бороться с этим агрессором. Я более оптимистичен в этом случае, у меня свой прогноз, как это должно закончиться.

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Я очень осторожно, вы знаете, к этому отношусь. Я говорю, что раз – это будет непростая война; два – победа будет за нами; три – не будет скорой победы, но это точно не годы-годы, как вы сейчас говорите".

Детали: По словам Данилова, нужно сделать так, чтобы после победы Украины в войне у России "вообще не было желания… не было зубов во рту кого-то покусать, не только нас".

Секретарь СНБО верит, что Украина "обязательно это сделает", и тогда все будут "спокойнее".

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Темы: ДаниловвойнаРосcия
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