Данилов озвучил оптимистические прогнозы относительно продолжительности войны

Секретарь СНБО Алексей Данилов верит, что война не продлится долгие годы и закончится победой Украины.

Источник: Данилов в интервью LB.UA

Прямая речь секретаря СНБО: "Я хотел бы с вами не согласиться, когда вы говорите, что годы-годы мы будем бороться с этим агрессором. Я более оптимистичен в этом случае, у меня свой прогноз, как это должно закончиться.

Я очень осторожно, вы знаете, к этому отношусь. Я говорю, что раз – это будет непростая война; два – победа будет за нами; три – не будет скорой победы, но это точно не годы-годы, как вы сейчас говорите".

Детали: По словам Данилова, нужно сделать так, чтобы после победы Украины в войне у России "вообще не было желания… не было зубов во рту кого-то покусать, не только нас".

Секретарь СНБО верит, что Украина "обязательно это сделает", и тогда все будут "спокойнее".