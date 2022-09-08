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Госсекретарь США Блинкен приехал в Киев и встретился с Зеленским

Станислав ПогориловЧетверг, 8 сентября 2022, 17:49
Госсекретарь США Блинкен приехал в Киев и встретился с Зеленским
ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО: GETTY

Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал с неанонсированнім визитом в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: УП

Детали: Зеленский назвал визит Блинкена в Киев важным сигналом и гарантией того, что Украина сможет вернуть свои временно оккупированные территории.

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Президент также передал слова благодарности за поддержку президенту США Джо Байдену, его Администрации и американскому Конгрессу.

Прямая речь: "Визит вашей команды - для нас важный сигнал, подтверждение той лидерской поддержки, которая есть сегодня среди государств мира, поддержки Украины в войне за нашу свободу, за демократию, за наш народ, за людей, за нашу землю, в войне с агрессором РФ. Мы благодарны за этот сигнал, за большую поддержку, которую вы оказываете ежедневно…

Это очень важные сигналы, что США с нами. Для нас это гарантия того, что мы можем вернуть наши территории".

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Источники УП также указывают, что госсекретарь США может посетить населенные пункты вблизи Киева.

Что предшествовало: 8 сентября президент США Джо Байден одобрил новый пакет помощи США Украине в размере около 675 миллионов долларов. 

Новый пакет включает в себя больше высокоточных снарядов GMLRS для HIMARS, 105-мм гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противорадиолокационные ракеты HARM, автомобили Humvee, противотанковое оружие, стрелковое оружие и прочее.

По данным СМИ, Пентагон готовит подробный анализ и разрабатывает план поддержки украинской армии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в том числе по окончании войны с Россией.

Темы: БлинкенЗеленскийКиев
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