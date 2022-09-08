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Корректировщица огня оккупантов, которая вышла под залог, сбежала из Украины

Станислав ПогориловЧетверг, 8 сентября 2022, 16:16
Алла Душкина, фото: Facebook

Бывшая директор киевского Печерского лицея № 75 Алла Душкина, обвиняемая в том, что она корректировала огонь оккупантов и которую выпустили под залог в 500 тыс. грн, сбежала из Украины, подтвердили источники УП в правоохранительных органах.

Источник: источники УП в правоохранительных органах, комментарий пресс-служб Киевской областной прокуратуры, Госпогранслужбы

Детали: В Киевской облпрокупатуре сообщили, что проверяют информацию о пересечении границы обвиняемой.

В то же время там объяснили, что ранее "прокуратура в суде ходатайствовала о применении к обвиняемой меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога".

Сейчас прокурорами получено определение суда относительно принудительного привода Душкиной в связи с еее неявкой на судебные заседания. "Обвиняемая будет объявлена ​​в розыск и возвращен залог в доход государства", - добавили в прокуратуре.

Кроме того, в Киевской облпрокуратуре отметили, что посылали соответствующие документы относительно обвиняемой в Госпогранслужбу.

В Госпогранслужбе УП объяснили, что при оформлении граждан на границе действуют в рамках действующего законодательства.

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Дословно: "Пограничники не могут знать всей информации о расследовании правоохранительных органов, а руководствуются решениями суда или соответствующими поручениями уполномоченных государственных органов".

Пограничник утверждают, что если в отношении какого-либо человека выносится решение о запрете выезда из страны – оно выполняется при попытке пересечь границу.

"В других случаях пограничники не имеют права возвращать человека, в частности, если он имеет все необходимые документы для пересечения и в отношении которого нет ограничений на выезд из страны", - добавили в ведомстве.

Узнать больше: Почему нельзя отпускать корректировщиков и коллаборантов под залог

Что предшествовало: В августе Верховная Рада изменила процедуру относительно меры пресечения для корректировщиков вражеского огня, теперь их не будут выпускать под залог.

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