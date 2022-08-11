Почему нельзя отпускать корректировщиков и коллаборантов под залог

Рух ЧЕСНО веде Реєстр держзрадників, тож не дивно, що останні кілька тижнів ми аналізували гучні судові процеси, які стосуються колаборантів і коригувальників. У низці справ підозрюваних відпустили під заставу, і це дуже тривожний дзвінок для суспільства, влади і судової системи. Парламент після нашого звернення до деяких нардепів, вже працює над вирішенням цього питання.

Одним із перших гучних епізодів щодо коригувальників стала справа Алли Душкіної (Ратушної), яку звинувачують у тому, що вона здавала позиції ЗСУ, за що їй пообіцяли посаду міністерки освіти при окупаційній владі.

Мені ця справа дуже болить, бо Душкіна працювала очільницею дитячого садка в моїй громаді – селищі Коцюбинське на Київщині.

Це вона використовувала дітей для піару нашого селищного голови Сергія Даніша, це вона ходила хороводи з Данішем і московським патріархатом.

Даніш, до речі, на стрільбах ТРО відмовився стріляти по мішені путіна, а нещодавно, коли на Київ летіли ракети, його команда під час сирен організував масовий захід з дітьми. Раніше ж Даніш був помічником "регіонала" Петра Мельника.

Тому, сподіваюся, що правоохоронці працюють не лише з Душкіною, а й перевірять всю цю всю когорту, до якої в громади виникає чимало запитань.

Суди випускали під заставу не лише Душкіну. У Черкасах, до прикладу, цього тижня із СІЗО випустили підозрюваного депутата Олександра Замирайла, який очолював фракцію ОПЗЖ і якого підозрюють у співпраці з ворогом. Уже після виходу з-під варти громада зустріла Замирайла, вимагала від нього вибачень та змусила ставати на коліна.

Рух ЧЕСНО фіксує значну кількість зрадників саме з-поміж представників ОПЗЖ.

Ми провели детальний аналіз списків кандидатів цієї партії на парламентських і місцевих виборах і виявили, хто раніше балотувався від заборонених партій. Цих "дєятілєй" СБУ і правоохоронна система має перевіряти насамперед. Ось список тих, кого мають перевірити.

Суспільство не може змиритися з тим, що підозрюваних у коригуванні вогню чи в колабораціонізмі випускають під заставу. Якщо це питання не вирішити, то можуть бути серйозні негативні наслідки.

По-перше, ті, хто виходять під заставу, можуть і далі коригувати вогонь, адже війна триває. Як людина, яка живе в громаді, де живе підозрювана, я чудово розумію всі ризики і знаю, як до цього ставляться мої односельці.

По-друге, можуть бути випадки, коли підозрюваних вистежать і може бути самосуд.

Окупанти тільки на те і розраховують, щоб такі випадки могли статися, а це вже стане аргументом для російської пропаганди, яка у своїх комунікаціях на таких прикладах буде прирівнювати українців за рівнем культури до ницих рашистів. А це пряма загроза для постачання зброї і фінансової допомоги.

Стало зрозуміло, що потрібно вносити законодавчі зміни і то невідкладно. Ми в Русі ЧЕСНО зі свого боку проінформували про це кількох народних депутатів, і обидві сторони погодилися, що це один з ключових пріоритетів, над яким варто зараз дуже оперативно працювати.

І висловлюємо подяку правоохоронному комітету за те, що він у найкоротші строки засів зокрема над розглядом саме цього питання. 10 серпня члени комітету одноголосно підтримали правку, і яка має заборонити підозрюваним у співпраці з ворогом виходити з-під варти. Це нам підтвердили кілька членів комітету після засідання.

Підозрювані у колабораціонізмі і коригуванні вогню не мають виходити на волю. Ми не маємо сумніву, що парламент підтримає це питання. Засідання має відбутися вже найближчим часом.

Принагідно нагадуємо народним депутатам, що також на часі повернути більше прозорості у роботу Верховної Ради.

Розуміємо ситуацію з воєнним станом, але дбаємо і про те, щоб довіра до парламенту і з боку західних партнерів, і з боку народу України була в цей важливий час для державотворення якнайвищою.

Ірина Федорів