ВСУ нанесли удары по понтонным мостам на Херсонщине – ОК "Юг"

Вооруженные силы Украины в ночь на 8 сентября ударили по двум понтонным мостам на Херсонщине и пункту управления россиян.

Источник: Оперативное командование "Юг" в Facebook

Дословно: "Наши ракетно-артиллерийские подразделения в процессе выполнения огневых задач за ночь поразили пункт управления, район сосредоточения вражеского ракетно-артиллерийского вооружения и 2 понтонных моста в Дарьевке и Херсоне".

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Детали: В ОК "Юг" добавили, что уничтожены 29 россиян, 4 танка и боевая машина десанта.

Напомним:

По данным британской разведки, понтонная переправа оккупантов вблизи Дарьевского моста на Херсонщине является одним из основных маршрутов между северной и южной группировками российских войск.

Ранее в ОК Юг сообщили, что все стратегические мосты на Херсонщине непригодны для проезда тяжелой техники, также силы обороны Юга уже уничтожили три понтонные переправы врага.