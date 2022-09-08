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ВСУ нанесли удары по понтонным мостам на Херсонщине – ОК "Юг"

"Украинская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 17:14
Иллюстративное фото, AP Photo

Вооруженные силы Украины в ночь на 8 сентября ударили по двум понтонным мостам на Херсонщине и пункту управления россиян.

Источник: Оперативное командование "Юг" в Facebook

Дословно: "Наши ракетно-артиллерийские подразделения в процессе выполнения огневых задач за ночь поразили пункт управления, район сосредоточения вражеского ракетно-артиллерийского вооружения и 2 понтонных моста в Дарьевке и Херсоне".

Детали: В ОК "Юг" добавили, что уничтожены 29 россиян, 4 танка и боевая машина десанта.

Напомним:

  • По данным британской разведки, понтонная переправа оккупантов вблизи Дарьевского моста на Херсонщине является одним из основных маршрутов между северной и южной группировками российских войск.
  • Ранее в ОК Юг сообщили, что все стратегические мосты на Херсонщине непригодны для проезда тяжелой техники, также силы обороны Юга уже уничтожили три понтонные переправы врага.

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Темы: Херсонская областьвойнадороги
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