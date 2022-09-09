В Кремле отказались комментировать контрнаступление ВСУ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос контрнаступления ВСУ на оккупированные территории в Украине и переадресовал его в Министерство обороны РФ.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Что касается хода специальной военной операции, то это к моему коллеге (официальному представителю Минобороны РФ Игорю) Конашенкову".

Детали: Представитель Кремля также не стал отвечать на вопрос, обеспокоена администрация президента России происходящим, посоветовав журналистам обращаться в Минобороны РФ.

Предыстория:

Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.

Силы обороны Украины вернули под контроль правительства уже более 700 квадратных километров на Харьковском на Южнобужском направлениях.

8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.

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