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Минобороны РФ в своей сводке умолчало о потере Балаклеи

Евгений КизиловПятница, 9 сентября 2022, 16:16
Министр обороны рф сергей шойгу, Getty Images

Министерство обороны РФ в своей ежедневной сводке о войне в Украине ни единым словом не обмолвилось о том, что украинские войска выбили россиян из города Балаклея Харьковской области.

Источник: видеосводка Минобороны РФ за сутки на "РИА Новости"

Детали: Вместо этого представитель ведомства долго и нудно рассказывает об "успехах" российской армии на чужой земле.

Тут и "сотни убитых украинцев", и "тонны разбитой техники", и "ликвидированные склады с боеприпасами", и даже "уничтоженный HIMARS".

А о том, что ВСУ освободили от россиян Балаклею, которая еще с начала полномасштабного вторжения находилась в оккупации – ни слова.

Что предшествовало: 8 сентября украинские защитники опубликовали фото и видео из Балаклеи, которая была в оккупации 6 месяцев.

Вечером информацию о деоккупации города силами ВСУ официально подтвердил президент Владимир Зеленский.

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Он опубликовал видеообращение военных из освобожденной Балаклеи, в котором они отчитываются перед президентом о том, что "приказ выполнен" и "город Балаклея взят под контроль".

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Темы: РосcияМиноборонывойнадеоккупация
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