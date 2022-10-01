Обстрел колонны в Запорожье: количество раненых возросло до 118
Суббота, 1 октября 2022, 12:26
Количество раненых В результате удара по гуманитарной колонне в Запорожье в пятницу возросло до 118 людей, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Источник: Федоров в эфире телеканала FreeДом
Детали: По словам Федорова, количество пострадавших по состоянию на 1 октября возросло до 118 людей, а 30 человек погибли.
Среди погибших есть 2 ребенка.
Среди раненых есть волонтер из Мелитополя – он в тяжелом состоянии в больнице.
Что предшествовало:
- В пятницу около 7:30 оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.
- Была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка.
- Сначала полиция сообщала о 30 погибших и 88 раненых.
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