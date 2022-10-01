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Обстрел колонны в Запорожье: количество раненых возросло до 118

Роман ПетренкоСуббота, 1 октября 2022, 12:26
ПОСЛЕДСТВИЯ УДАРА ПО ГУМАНИТАРНОЙ КОЛОННЕ В ЗАПОРОЖЬЕ, ФОТО ИЗ TWITTER ЕРМАКА

Количество раненых В результате удара по гуманитарной колонне в Запорожье в пятницу возросло до 118 людей, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Источник: Федоров в эфире телеканала FreeДом

Детали: По словам Федорова, количество пострадавших по состоянию на 1 октября возросло до 118 людей, а 30 человек погибли.

Среди погибших есть 2 ребенка.

Среди раненых есть волонтер из Мелитополя – он в тяжелом состоянии в больнице.

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Темы: Запорожьеобстрелвойна
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