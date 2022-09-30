Обстрел колонны в Запорожье: погибших и раненых стало больше, среди них дети

В результате удара по гуманитарной колонне в Запорожье в пятницу погибли 30 человек, 88 получили ранения.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба полиции

Детали: Среди погибших двое детей: 11-летняя девочка и 14-летний мальчик. Ранения получила также 3-летняя девочка.

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Клименко также сообщил, что в результате удара погиб 36-летний работник местного Управления стратегических расследований, еще 27 полицейских Бердянского райуправления получили ранения, 4 из них – в тяжелом состоянии. Полицейские находились на службе, обеспечивали правопорядок.

Дословно: "Известно, что россияне били по людям модернизированными ракетами С-300. Воронки от этих модифицированных ракет не такие глубокие, но радиус взрывной волны гораздо больше. Соответственно, большая зона и сила поражения людей.

Российские армейцы знали, что здесь всегда много людей. Особенно утром. И намеренно попали именно сюда. Это целенаправленное массовое убийство".

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Обновлено: Позже президент Владимир Зеленский сообщил о 30 погибших и почти 100 пострадавших.

Что предшествовало: В пятницу около 7:30 оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка. Ранее сообщалось о 25 погибших и около 50 раненых.