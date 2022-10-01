Обстрел автоколонны на Харьковщине: 24 погибших, среди них беременная и 13 детей
В результате обстрела россиянами гражданской автоколонны возле села Куриловка Купянского района Харьковской области погибли 24 человека, среди них беременная женщина и 13 детей.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, и.о. председателя СБУ Василий Малюк, ОГП
Детали: Обстрелянную колонну обнаружили в субботу.
Как сообщил Синегубов со ссылкой на полицию Харьковской области, обстрел произошел 25 сентября около 9.00.
Дословно Синегубов: "24 человека, среди них – беременная женщина и 13 детей.
Такие ужасные последствия обстрела колонны из семи автомобилей оккупантами между поселками Куриловка и Песчаное, что в Купянском районе. Это так называемая "серая зона". Россияне почти вплотную обстреляли гражданских".
Больше деталей: По данным СБУ, нескольким людям удалось спастись, сейчас они дают показания.
Сейчас устанавливаются личности убитых россиянами граждан, продолжается всестороннее документирование и сбор доказательств этого преступления для Международного уголовного суда.
Прямая речь Малюка: "Зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов - они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стареньких легковушек и один грузовик "ГАЗель".
Что предшествовало:
- В пятницу около 7:30 оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью.
- Была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка.
- Количество раненых в результате удара по гуманитарной колонне в Запорожье возросло до 118 людей.