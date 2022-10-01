Обстрел автоколонны на Харьковщине: 24 погибших, среди них беременная и 13 детей

В результате обстрела россиянами гражданской автоколонны возле села Куриловка Купянского района Харьковской области погибли 24 человека, среди них беременная женщина и 13 детей.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, и.о. председателя СБУ Василий Малюк, ОГП

Детали: Обстрелянную колонну обнаружили в субботу.

Как сообщил Синегубов со ссылкой на полицию Харьковской области, обстрел произошел 25 сентября около 9.00.

Дословно Синегубов: "24 человека, среди них – беременная женщина и 13 детей.

Такие ужасные последствия обстрела колонны из семи автомобилей оккупантами между поселками Куриловка и Песчаное, что в Купянском районе. Это так называемая "серая зона". Россияне почти вплотную обстреляли гражданских".

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Больше деталей: По данным СБУ, нескольким людям удалось спастись, сейчас они дают показания.

Сейчас устанавливаются личности убитых россиянами граждан, продолжается всестороннее документирование и сбор доказательств этого преступления для Международного уголовного суда.

Прямая речь Малюка: "Зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов - они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стареньких легковушек и один грузовик "ГАЗель".

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