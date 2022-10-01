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В ОП рассказали, при каких условиях могут возобновиться переговоры с Россией

Ирина БалачукСуббота, 1 октября 2022, 15:58
В ОП рассказали, при каких условиях могут возобновиться переговоры с Россией
Михаил Подоляк. Фото ОП

Переговоры с РФ могут возобновиться при условии, что российская армия покинет всю территорию Украины, включая Крым.

Источник: Офис президента со ссылкой на интервью советника руководителя ОП Михаила Подоляка итальянскому изданию La Repubblica

Прямая речь Подоляка: "Россия не хочет вести переговоры – она только выдвигает ультиматумы. Если российская армия покинет всю территорию Украины, включая Крым, переговоры могут возобновиться".

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Детали: Советник руководителя ОП также подчеркнул, что объявление Россией аннексии оккупированных ею Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, как и проведенные на этих территориях псевдореферендумы, ничего не меняют для Украины. По словам Подоляка, эти регионы были и остаются украинскими, и ВСУ будут бороться за их освобождение.

Говоря об угрозах РФ применить ядерное оружие представитель ОП отметил, что шансы ядерного конфликта невысоки, но они есть.

По словам Подоляка, если мир допустит полный крах международной ядерной безопасности, то катастрофические последствия будут не только для Украины.

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При таких условиях глобальный ответ на возможную атомную атаку придется давать, в том числе и в рамках ЕС и НАТО, убежден представитель ОП.

Предыстория: 

  • Ранее 30 сентября во время фиктивной и юридически ничтожной акции "Подписание договоров о вступлении в состав России" президент России Владимир Путин заявил, что якобы хочет прекратить боевые действия и "вернуть Украину за стол переговоров".
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным, а с другим президентом РФ.

Темы: Офис президентапереговорыРосcия
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