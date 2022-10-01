Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

В ОП рассказали, при каких условиях могут возобновиться переговоры с Россией

Ирина БалачукСуббота, 1 октября 2022, 15:58
Михаил Подоляк. Фото ОП

Переговоры с РФ могут возобновиться при условии, что российская армия покинет всю территорию Украины, включая Крым.

Источник: Офис президента со ссылкой на интервью советника руководителя ОП Михаила Подоляка итальянскому изданию La Repubblica

Прямая речь Подоляка: "Россия не хочет вести переговоры – она только выдвигает ультиматумы. Если российская армия покинет всю территорию Украины, включая Крым, переговоры могут возобновиться".

Детали: Советник руководителя ОП также подчеркнул, что объявление Россией аннексии оккупированных ею Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, как и проведенные на этих территориях псевдореферендумы, ничего не меняют для Украины. По словам Подоляка, эти регионы были и остаются украинскими, и ВСУ будут бороться за их освобождение.

Говоря об угрозах РФ применить ядерное оружие представитель ОП отметил, что шансы ядерного конфликта невысоки, но они есть.

По словам Подоляка, если мир допустит полный крах международной ядерной безопасности, то катастрофические последствия будут не только для Украины.

При таких условиях глобальный ответ на возможную атомную атаку придется давать, в том числе и в рамках ЕС и НАТО, убежден представитель ОП.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • Ранее 30 сентября во время фиктивной и юридически ничтожной акции "Подписание договоров о вступлении в состав России" президент России Владимир Путин заявил, что якобы хочет прекратить боевые действия и "вернуть Украину за стол переговоров".
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным, а с другим президентом РФ.

Темы: Офис президентапереговорыРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ФСБ была против обмена "азовцев", но Путин хотел вернуть Медведчука – WP

Россияне атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе

В МИД прокомментировали переворот в Буркина-Фасо, вспомнили наемников РФ

Глава Минобороны Германии внезапно прибыла в Одессу

Зеленский: Там, где Россия проводила "референдум", теперь украинский флаг

МИД предлагает государствам-партнерам варианты ответов на российские попытки аннексии

Все новости...
Офис президента
ВСУ окончательно освободили Лиман
Украина консультировалась с НАТО до подачи заявки на вступление - ОП
В ОП считают утечку газа на газопроводе терактом России перед зимой
Последние новости
04:20
Глава Пентагона назвал освобождение Лимана "обнадеживающим успехом"
03:52
Австралия расширяет санкции против России
03:18
WP: в рамках обмена Абрамович был посредником, общался с главой ФСБ и Ермаком 
02:47
ФСБ была против обмена "азовцев", но Путин хотел вернуть Медведчука – WP
01:58
Россияне атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе
01:22
фотоПутин рассказывал россиянам о "величии" РФ в куртке Brioni за почти полмиллиона рублей
00:48
Кулеба подробно рассказал Столтенбергу о заявке Украины на членство в НАТО
00:21
Гендиректор МАГАТЭ Гросси собирается в Киев и Москву – Reuters
23:55
Потеряла маму в Буче: как врач продолжает жить с потерей и спасает от войны других
23:29
В МИД прокомментировали переворот в Буркина-Фасо, вспомнили наемников РФ
Все новости...