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Зеленский: Украина готова к диалогу с РФ, но не с Путиным

Ирина БалачукПятница, 30 сентября 2022, 17:12
Зеленский: Украина готова к диалогу с РФ, но не с Путиным
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным, а с другим президентом РФ.

Источник: видеообращение Зеленского после заседания СНБО 30 сентября

Прямая речь президента: "Украина была и остается лидером в переговорных усилиях. Именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность.

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Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России".

Детали: По словам Зеленского, на заседании Ставки Верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны 30 сентября согласовали несколько решений.

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В частности, то, что мир вернет только "усиление Украины и изгнание оккупантов со всей украинской территории". Зеленский заверил, что Украина пройдет по этому пути.

А также то, что Украина подает заявку на вступление в НАТО.

Предыстория: 

  • Ранее 30 сентября во время фиктивной и юридически ничтожной акции "Подписание договоров о вступлении в состав России" президент России Владимир Путин заявил, что якобы хочет прекратить боевые действия и "вернуть Украину за стол переговоров".

Темы: ЗеленскийпереговорыРосcияПутин
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