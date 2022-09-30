Путин уверяет, что хочет переговоров с Украиной

Владимир Путин, скрин с так называемого "Подписания договоров о вступлении в состав России" 30 сентября

Президент России Владимир Путин заявил, что якобы хочет прекратить боевые действия и "вернуть Украину за стол переговоров".

Источник: Путин во время фиктивной и юридически ничтожной акции "Подписание договоров о вступлении в состав России" 30 сентября

Прямая речь: "Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано".

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Детали: Президент страны-агрессора в очередной раз назвал "легитимными" проведенные Россией псевдореферендумы на территории Украины.

Предыстория:

30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия "делает акцент" на военных действиях, поскольку Украина якобы вышла из переговорного процесса.

28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна вернуть все свои оккупированные территории, и только тогда можно будет говорить об окончании войны.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что сейчас нет никакого смысла ни в переговорах, ни во встрече главы государства Владимира Зеленского с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным.