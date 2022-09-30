Путин уверяет, что хочет переговоров с Украиной
Пятница, 30 сентября 2022, 15:33
Президент России Владимир Путин заявил, что якобы хочет прекратить боевые действия и "вернуть Украину за стол переговоров".
Источник: Путин во время фиктивной и юридически ничтожной акции "Подписание договоров о вступлении в состав России" 30 сентября
Прямая речь: "Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано".
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Детали: Президент страны-агрессора в очередной раз назвал "легитимными" проведенные Россией псевдореферендумы на территории Украины.
Предыстория:
- 30 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия "делает акцент" на военных действиях, поскольку Украина якобы вышла из переговорного процесса.
- 28 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна вернуть все свои оккупированные территории, и только тогда можно будет говорить об окончании войны.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что сейчас нет никакого смысла ни в переговорах, ни во встрече главы государства Владимира Зеленского с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным.
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