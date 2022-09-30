Путин уверяет, что хочет переговоров с Украиной

Владимир Путин, скрин с так называемого "Подписания договоров о вступлении в состав России" 30 сентября

Президент России Владимир Путин заявил, что якобы хочет прекратить боевые действия и "вернуть Украину за стол переговоров".

Источник: Путин во время фиктивной и юридически ничтожной акции "Подписание договоров о вступлении в состав России" 30 сентября

Прямая речь: "Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Об этом не раз было сказано".

Детали: Президент страны-агрессора в очередной раз назвал "легитимными" проведенные Россией псевдореферендумы на территории Украины.

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