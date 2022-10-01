После Лимана начнется деоккупация Луганщины – Гайдай

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай ожидает начала деоккупации Луганской области после освобождения Лимана Донецкой области.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь: "После того, как Лиман оставят (если смогут и если успеют) оккупанты, после Лимана и будет начинаться деоккупация Луганской области. Мы все этого ждем, мы подготовились".

Детали: В то же время, он отметил, что каким образом и с какого направления будет происходить деоккупация – это вопрос к военным.

Гайдай также рассказал, что оккупанты, которые бегут из Лимана, выкладывают видео о том, что их бросили и они не знают, что делать.

Что предшествовало: В субботу на въезде в город Лиман Донецкой области установили украинский флаг.

Минобороны России заявило об отводе войск из Лимана. Однако заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Лимане продолжаются бои.

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