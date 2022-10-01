Очередной "жест доброй воли": оккупанты заявили об уходе из Лимана
Минобороны России заявило об отводе войск из Лимана Донецкой области, куда ранее вошли украинские войска.
Источник: Интерфакс со ссылкой на официального представителя министерства обороны РФ Игоря Конашенкова на брифинге, заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook, Минобороны Украины в Twitter
Прямая речь Конашенкова: "В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи".
Детали: Представитель Минобороны РФ утверждает, что по украинским военным на Краснолиманском направлении оккупантами наносились массированные огневые удары, однако "несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении".
Позже заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Лимане продолжаются бои.
Перед этим Минобороны Украины сообщило, что десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины входят в Лиман.
"Украинская армия имеет и всегда будет иметь решающий голос на сегодняшних и любых будущих "референдумах"", - заявили в Минобороны.
Справка: Лиман использовался россиянами, наряду с Изюмом, как один из опорных пунктов для атаки на Славянск. Взяв под контроль Лиман, Вооруженные Силы Украины также будут иметь возможность держать под огневым контролем дорогу из Сватово в Кременную, которая является важной для снабжения российской группировки в юго-западном секторе Луганской области.
Что предшествовало: Ранее в субботу на въезде в город Лиман Донецкой области установили украинский флаг.
Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что украинские войска зашли в Лиман, там продолжаются бои.
После обеда 1 октября фонд "Вернись живым" опубликовал видео из Лимана и сообщил, что на нем зафиксировано оккупантов, которые пытаются бежать из города.
Предыстория:
- Утром 1 октября глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в окружении в городе Лиман Донецкой области находятся около 5 тысяч российских военных.
- А спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что Вооруженные силы Украины освободили 5 населенных пунктов вблизи Лимана Донецкой области – сейчас там продолжаются стабилизационные мероприятия.
- Американский Институт изучения войны прогнозирует, что украинские войска, вероятно, полностью окружат или захватят Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.
- 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина переняла инициативу в войне и достигает ощутимых результатов, в частности подтвердил освобождение Ямполя и успехи ВСУ в Лимане.
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