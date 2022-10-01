Защитники показали первое видео из Лимана: на въезде – украинский флаг

На въезде в город Лиман Донецкой области установили украинский флаг.

Источник: видео из Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака

Детали: Ермак опубликовал видео украинских защитников возле стелы на въезде в Лиман.

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На в’їзді в Лиман вже майорить український прапор. Перше відео. Відео з Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака pic.twitter.com/YpS5cDahms — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 1, 2022

Прямая речь защитников: "1 октября разворачиваем наш государственный флаг и устанавливаем на нашей земле в Лимане. Все будет Украина".

Детали: Ермак не добавил никаких комментариев. Официального сообщения от Генштаба ВСУ об освобождении Лимана пока нет.

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В то же время видео с украинскими защитниками уже распространяется по соцсетям. Украинцы радуются, что "Лиман наконец дома".

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