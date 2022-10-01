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Защитники показали первое видео из Лимана: на въезде – украинский флаг

Ирина БалачукСуббота, 1 октября 2022, 13:25
Защитники показали первое видео из Лимана: на въезде – украинский флаг
Скриншот из видео

На въезде в город Лиман Донецкой области установили украинский флаг.

Источник: видео из Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака

Детали: Ермак опубликовал видео украинских защитников возле стелы на въезде в Лиман.

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Прямая речь защитников: "1 октября разворачиваем наш государственный флаг и устанавливаем на нашей земле в Лимане. Все будет Украина".

Детали: Ермак не добавил никаких комментариев. Официального сообщения от Генштаба ВСУ об освобождении Лимана пока нет.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время видео с украинскими защитниками уже распространяется по соцсетям. Украинцы радуются, что "Лиман наконец дома".

Предыстория: 

  • Утром 1 октября глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в окружении в городе Лиман Донецкой области находятся около 5 тысяч российских военных.
  • А спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что Вооруженные силы Украины освободили 5 населенных пунктов вблизи Лимана Донецкой области – сейчас там продолжаются стабилизационные мероприятия.  
  • Американский Институт изучения войны прогнозирует, что украинские войска, вероятно, полностью окружат или захватят Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.
  • Институт изучения войны ранее сообщил, что ВСУ вечером 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана в Донецкой области. По некоторым данным, украинские военные смогут взять город, если россияне не получат подкрепление. 
  • 30 сентября спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что окружение российской группировки возле Лимана в Донецкой области находится "на этапе завершения".
  • 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина переняла инициативу в войне и достигает ощутимых результатов, в частности подтвердил освобождение Ямполя и успехи ВСУ в Лимане.

Темы: ЛимандеоккупацияДонецкая область
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