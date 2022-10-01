Защитники показали первое видео из Лимана: на въезде – украинский флаг
На въезде в город Лиман Донецкой области установили украинский флаг.
Источник: видео из Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака
Детали: Ермак опубликовал видео украинских защитников возле стелы на въезде в Лиман.
На в’їзді в Лиман вже майорить український прапор. Перше відео. Відео з Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака pic.twitter.com/YpS5cDahms— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 1, 2022
Прямая речь защитников: "1 октября разворачиваем наш государственный флаг и устанавливаем на нашей земле в Лимане. Все будет Украина".
Детали: Ермак не добавил никаких комментариев. Официального сообщения от Генштаба ВСУ об освобождении Лимана пока нет.
В то же время видео с украинскими защитниками уже распространяется по соцсетям. Украинцы радуются, что "Лиман наконец дома".
Предыстория:
- Утром 1 октября глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в окружении в городе Лиман Донецкой области находятся около 5 тысяч российских военных.
- А спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что Вооруженные силы Украины освободили 5 населенных пунктов вблизи Лимана Донецкой области – сейчас там продолжаются стабилизационные мероприятия.
- Американский Институт изучения войны прогнозирует, что украинские войска, вероятно, полностью окружат или захватят Лиман Донецкой области в течение следующих 72 часов.
- Институт изучения войны ранее сообщил, что ВСУ вечером 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана в Донецкой области. По некоторым данным, украинские военные смогут взять город, если россияне не получат подкрепление.
- 30 сентября спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что окружение российской группировки возле Лимана в Донецкой области находится "на этапе завершения".
- 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина переняла инициативу в войне и достигает ощутимых результатов, в частности подтвердил освобождение Ямполя и успехи ВСУ в Лимане.