Зеленский: Там, где Россия проводила "референдум", теперь украинский флаг

Президент Владимир Зеленский отмечает, что на освобожденных на днях территориях Донецкой области уже нет и следов псевдореферендума, и со временем таких "нестыковочек" для россиян будет все больше.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Россия устроила фарс на Донбассе, который хотела подать как якобы "референдум". Что-то изображали, водили автоматчиков по домам, носили бумажки, пропагандисты все это снимали в той части Донбасса, которую они контролировали. А сейчас там украинский флаг.

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За эту неделю украинских флагов на Донбассе стало больше. Еще через неделю станет еще больше. А что же тогда псевдореферендум? Это что, две какие-то Донецкие области, два поселка Ямполь Донецкой области или два поселка Торское? (об освобождении поселка Торское еще официально не сообщалось – ред.)

Украинское движение будет продолжаться, украинский флаг уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия, но там уже нет и следа от какого-то псевдореферендума. Для Украины это логично, а для врага таких "нестыковочек" будет все больше и больше".

Детали: Президент отметил, что в России уже начали "кусать друг друга, ищут виновных, обвиняют в провалах каких-то там генералов".

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"Это первый звоночек, который стоит услышать на всех уровнях российской власти – пока вы все не решите проблему с тем одним, кто все это начал, кто начал эту бессмысленную для России войну против Украины, вас будут выбивать по одному, делая козлами отпущения, чтобы не признавать, что эта война является исторической ошибкой для России", - сказал он.

Зеленский напомнил, что 1 октября 76 лет назад завершил работу Нюрнбергский трибунал.

"Неизбежно состоится и еще один трибунал, который поставит точку в карьерах всех, кто ответственен за эту российскую "спецоперацию" против международного устройства, которая началась в 2014 году, стала полномасштабной 24 февраля и закончится благодаря героизму нашего народа. Сегодня мы еще не знаем, в какой день это произойдет, но знаем, что день нашей победы будет обязательно, а за ним будет день приговора для рашистов", - подчеркнул президент.

Что предшествовало: В субботу на въезде в город Лиман Донецкой области установили украинский флаг.

Минобороны России заявило об отводе войск из Лимана. Однако заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Лимане продолжаются бои.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 30 сентября после псевдореферендумов подписал "договор о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители – граждане РФ.