Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша и Италия отреагировали на массированные удары РФ по украинским городам

"Европейская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 18:05
Польша и Италия отреагировали на массированные удары РФ по украинским городам
скриншот

Польша и Италия осудили массированные ракетные удары России по украинским городам утром 10 октября. 

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Варварским действиям России, бьющей по украинскому гражданскому населению, нет оправданий... Эти преступления не будут забыты", - отметили в польском МИД. 

Реклама:

"Сегодняшние бомбардировки Россией украинских городов и гражданских - это варварство и военное преступление. Россия не может победить в этой войне. Украина, мы с вами", - отдельно написал министр иностранных дел Збигнев Рау. 

ВИДЕО ДНЯ

В МИД Италии заявили, что поражены ударами по центру Киева и другим городам. 

"Подтверждаем непоколебимую и устойчивую поддержку Украины и ее народа. Выражаем полное осуждение и высочайшее возмущение этими действиями, которые еще более отягощают ответственность России в контексте ее неоправданной агрессии", - говорится в заявлении. 

Как сообщалось, президент Еврокомиссии и премьер Эстонии после массированного ракетного удара записали совместное обращение к украинцам, стоя фактически на границе Евросоюза с РФ.

Темы: ПольшаИталиявойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
Польша
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой
Последние новости
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
Все новости...
Реклама: