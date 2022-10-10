Польша и Италия отреагировали на массированные удары РФ по украинским городам

Польша и Италия осудили массированные ракетные удары России по украинским городам утром 10 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Варварским действиям России, бьющей по украинскому гражданскому населению, нет оправданий... Эти преступления не будут забыты", - отметили в польском МИД.

Реклама:

There is no excuse for Russian barbarism targeting the civilian population of Ukraine.



The sounds of yesterday's attacks have not yet silenced when today Russia is committing further shelling of Ukrainian cities, including 🇺🇦 capital.



Russian crimes will not be forgotten. pic.twitter.com/CLwMJOlIZq — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) October 10, 2022

"Сегодняшние бомбардировки Россией украинских городов и гражданских - это варварство и военное преступление. Россия не может победить в этой войне. Украина, мы с вами", - отдельно написал министр иностранных дел Збигнев Рау.

ВИДЕО ДНЯ

В МИД Италии заявили, что поражены ударами по центру Киева и другим городам.

"Подтверждаем непоколебимую и устойчивую поддержку Украины и ее народа. Выражаем полное осуждение и высочайшее возмущение этими действиями, которые еще более отягощают ответственность России в контексте ее неоправданной агрессии", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, президент Еврокомиссии и премьер Эстонии после массированного ракетного удара записали совместное обращение к украинцам, стоя фактически на границе Евросоюза с РФ.