Польша и Италия отреагировали на массированные удары РФ по украинским городам

Польша и Италия осудили массированные ракетные удары России по украинским городам утром 10 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Варварским действиям России, бьющей по украинскому гражданскому населению, нет оправданий... Эти преступления не будут забыты", - отметили в польском МИД.

Реклама:

There is no excuse for Russian barbarism targeting the civilian population of Ukraine.



The sounds of yesterday's attacks have not yet silenced when today Russia is committing further shelling of Ukrainian cities, including 🇺🇦 capital.



Russian crimes will not be forgotten. pic.twitter.com/CLwMJOlIZq