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Польша и Италия отреагировали на массированные удары РФ по украинским городам

"Европейская правда"Понедельник, 10 октября 2022, 18:05
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Польша и Италия осудили массированные ракетные удары России по украинским городам утром 10 октября. 

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Варварским действиям России, бьющей по украинскому гражданскому населению, нет оправданий... Эти преступления не будут забыты", - отметили в польском МИД. 

"Сегодняшние бомбардировки Россией украинских городов и гражданских - это варварство и военное преступление. Россия не может победить в этой войне. Украина, мы с вами", - отдельно написал министр иностранных дел Збигнев Рау. 

В МИД Италии заявили, что поражены ударами по центру Киева и другим городам. 

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"Подтверждаем непоколебимую и устойчивую поддержку Украины и ее народа. Выражаем полное осуждение и высочайшее возмущение этими действиями, которые еще более отягощают ответственность России в контексте ее неоправданной агрессии", - говорится в заявлении. 

Как сообщалось, президент Еврокомиссии и премьер Эстонии после массированного ракетного удара записали совместное обращение к украинцам, стоя фактически на границе Евросоюза с РФ.

Темы: ПольшаИталиявойнаРосcия
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