Польща й Італія відреагували на масовані удари РФ по українських містах

Польща та Італія засудили масовані ракетні удари Росії по українських містах вранці 10 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Варварським діям Росії, що б’є по українському цивільному населенню, немає виправдань… Ці злочини не будуть забуті", - наголосили у польському МЗС.

Реклама:

There is no excuse for Russian barbarism targeting the civilian population of Ukraine.



The sounds of yesterday's attacks have not yet silenced when today Russia is committing further shelling of Ukrainian cities, including 🇺🇦 capital.



Russian crimes will not be forgotten. pic.twitter.com/CLwMJOlIZq