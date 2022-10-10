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Польща й Італія відреагували на масовані удари РФ по українських містах

"Європейська правда"Понеділок, 10 жовтня 2022, 18:05
Польща й Італія відреагували на масовані удари РФ по українських містах
скриншот

Польща та Італія засудили масовані ракетні удари Росії по українських містах вранці 10 жовтня. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Варварським діям Росії, що б’є по українському цивільному населенню, немає виправдань… Ці злочини не будуть забуті", - наголосили у польському МЗС. 

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"Сьогоднішні бомбардування Росією українських міст і цивільних - це варварство і воєнний злочин. Росія не може перемогти у цій війні. Україно, ми з вами", - окремо написав міністр закордонних справ Збігнев Рау. 

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В МЗС Італії заявили, що вражені ударами по центру Києва та інших містах. 

"Підтверджуємо непохитну і стійку підтримку для України і її народу. Висловлюємо цілковитий осуд і найвище обурення цими діями, які ще більш обтяжують відповідальність Росії у контексті її невиправданої агресії", - йдеться у заяві. 

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії та прем'єрка Естонії після масованого ракетного удару записали спільне звернення до українців, стоячи фактично на кордоні Євросоюзу з РФ.

Теми: ПольщаІталіявійнаРосія
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