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Маск поговорил с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины – СМИ

"Европейская правда"Вторник, 11 октября 2022, 19:40
Маск поговорил с Путиным перед публикацией мирного плана для Украины – СМИ

Политолог и основатель консалтинговой компании Eurasia Group Иен Бреммер заявил, что Илон Маск рассказал ему о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины в Twitter.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vice.

В своей рассылке по электронной почте во вторник Бреммер написал, что, по словам Маска, Путин в телефонном разговоре выразил свою "готовность вести переговоры", но только при условии, если Украина признает аннексию Крыма и четырех своих областей, а также согласится на постоянный нейтралитет.

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Также российский президент якобы сказал Маску, что РФ воплотит эти цели "несмотря ни на что", в том числе с возможным использованием ядерного оружия, если Украина вторгнется в Крым. Маск сказал Бреммеру, что "необходимо сделать все, чтобы избежать этого исхода".

Кроме того, в разговоре с руководителем Eurasia Group основатель Tesla якобы сказал, что отказал Украине в активации спутникового интернета Starlink на территории оккупированного полуострова.

Дополнено 20:24. Сам Маск отрицает, что перед публикацией своего плана "мирного урегулирования" говорил с президентом РФ. "Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было где-то полтора года назад. Предметом разговора был космос", - написал Маск в Twitter.

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Напомним, что на прошлой неделе Илон Маск опубликовал предложения для "мирного урегулирования" войны России против Украины, которые содержат фактически те же пункты, что он упоминал в разговоре с Бреммером - от признания Крыма российским до постоянного нейтралитета Киева.

Позже Маск также говорил об опасности ядерной войны и то, что Россия однозначно победит в войне с Украиной, потому что имеет больше населения и ресурсов.

Твиты американского бизнесмена вызвали волну возмущения со стороны украинских и других пользователей соцсети. В то же время российские СМИ и чиновники активно подхватили их; так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал их "достойными внимания предложениями".

Вместо этого президент Литвы Гитанас Науседа ответил Маску историей о похищенных колесах Tesla. А министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, Маск "попался на удочку" Кремля, который шантажирует мир ядерным оружием.

Темы: МаскПутинРосcиявойна
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