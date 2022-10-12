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NASA смогла изменить движение астероида

"Украинская правда"Среда, 12 октября 2022, 05:01
ФОТО: GETTY

Запущенный NASA космический аппарат DART сумел изменить траекторию астероида "Диморфос" - это первый случай, когда человечество изменило движение небесного тела.

Источник: Reuters

Детали: Миссия стоимостью 330 млн долларов, разработка которой длилась семь лет, также стала первым в мире испытанием системы планетарной обороны, призванной предотвратить потенциальное столкновение метеорита с Землей.

Результаты наблюдений с помощью телескопа, представленные NASA в Вашингтоне, подтвердили, что DART достиг своей главной цели: изменить направление движения астероида.

Астрономические измерения, проведенные за последние две недели, показали, что "Диморфос" оказался несколько ближе к впятеро родительскому астероиду "Дидимос", вокруг которого он вращается, а орбитальный период сократился на 32 минуты. Ученые предполагали, что удар DART сократит орбитальный путь "Диморфоса" минимум на 10 минут, но успешным считалось бы изменение на 73 секунды. Поэтому фактическое изменение более чем на полчаса, с погрешностью плюс-минус две минуты, превзошло ожидания. Reuters пишет, что дополнительным фактором сдвига может быть состав "Диморфоса".

Астероид размером с "Диморфос" не представлял бы угрозы для всей планеты, но в случае прямого попадания мог бы сровнять с землей крупный город. По мнению ученых, астероиды меньшего размера случаются гораздо чаще и представляют большую, в теории, опасность в ближайшей перспективе.

Напомним: DART врезался в "Диморфос" 27 сентября.

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Темы: космос
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