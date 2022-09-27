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Апарат NASA навмисне врізався в астероїд, аби змінити його траєкторію

Анастасія КалатурВівторок, 27 вересня 2022, 03:07
ФОТО: GETTY

Космічний апарат NASA DART  успішно врізався в астероїд "Діморфос" - це перша спроба   людства змінити рух астероїда або будь-якого небесного тіла і запобігти потенційному зіткненню метеорита із Землею.

Джерело: NASA, AP, Reuters

Деталі: Як пише Reuters, DART,  розміром не більший за торговельний автомат, врізався в нешкідливий "Діморфос", розміром із футбольний стадіон, на відстані  11 млн км  від Землі.

Зазначається, що хоча удар був очевидним одразу, оскільки радіосигнал DART раптово припинився, знадобляться дні або навіть тижні, щоб визначити, наскільки змінився шлях астероїда.

Місія вартістю 325 млн доларів була задумана для того, щоб визначити, чи здатний космічний апарат змінити траєкторію астероїда, зрушивши його з курсу настільки, щоб уберегти планету від небезпеки.

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Теми: космос
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