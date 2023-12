Апарат NASA навмисне врізався в астероїд, аби змінити його траєкторію

Космічний апарат NASA DART успішно врізався в астероїд "Діморфос" - це перша спроба людства змінити рух астероїда або будь-якого небесного тіла і запобігти потенційному зіткненню метеорита із Землею.

Джерело: NASA, AP, Reuters

Деталі: Як пише Reuters, DART, розміром не більший за торговельний автомат, врізався в нешкідливий "Діморфос", розміром із футбольний стадіон, на відстані 11 млн км від Землі.

Зазначається, що хоча удар був очевидним одразу, оскільки радіосигнал DART раптово припинився, знадобляться дні або навіть тижні, щоб визначити, наскільки змінився шлях астероїда.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD