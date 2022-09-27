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Апарат NASA навмисне врізався в астероїд, аби змінити його траєкторію

Анастасія КалатурВівторок, 27 вересня 2022, 03:07
Апарат NASA навмисне врізався в астероїд, аби змінити його траєкторію
ФОТО: GETTY

Космічний апарат NASA DART  успішно врізався в астероїд "Діморфос" - це перша спроба   людства змінити рух астероїда або будь-якого небесного тіла і запобігти потенційному зіткненню метеорита із Землею.

Джерело: NASA, AP, Reuters

Деталі: Як пише Reuters, DART,  розміром не більший за торговельний автомат, врізався в нешкідливий "Діморфос", розміром із футбольний стадіон, на відстані  11 млн км  від Землі.

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Зазначається, що хоча удар був очевидним одразу, оскільки радіосигнал DART раптово припинився, знадобляться дні або навіть тижні, щоб визначити, наскільки змінився шлях астероїда.

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Місія вартістю 325 млн доларів була задумана для того, щоб визначити, чи здатний космічний апарат змінити траєкторію астероїда, зрушивши його з курсу настільки, щоб уберегти планету від небезпеки.

Теми: космос
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