Россияне минируют мосты на Краматорском направлении, мобилизованным дали слабенькие автоматы – Генштаб ВСУ

Российские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях, мобилизованных привлекают к войне со средствами защиты советского образца и автоматами АК-12, которые плохо себя зарекомендовали на поле боя в Украине.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 среды 12 октября

Детали: На 231 сутки противостояния Украины широкомасштабному вторжению России оккупанты пытаются удержать захваченные территории, срывать активные действия Сил обороны Украины в отдельных направлениях и вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Враг обстреливает позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование обороны по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Продолжается комплексная проверка вооруженных сил Республики Беларусь с отработкой учебно-боевых задач. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применение БПЛА Shahed-136 с территории Беларуси.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

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на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Мирополье, Стукаловка, Середина Буда, Рожковичи и Павловка Сумской области. Также враг задействовал ударные БПЛА;

– из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Мирополье, Стукаловка, Середина Буда, Рожковичи и Павловка Сумской области. Также враг задействовал ударные БПЛА; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Стрелка и Уды. БПЛА задействован для корректировки огня артиллерии;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Стрелка и Уды. БПЛА задействован для корректировки огня артиллерии; на Краматорском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Серебрянка, Спорное, Терны и Торское. Враг осуществляет минирование мостовых переходов;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Заречное, Серебрянка, Спорное, Терны и Торское. Враг осуществляет минирование мостовых переходов; на Бахмутском направлении противник наносил огненное поражение вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Железное;

противник наносил огненное поражение вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Майорск, Нью-Йорк и Железное; на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Александрополь, Новокалиново, Марьинка, Пречистовка, Золотая Нива и Тоненькое.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. Огненному влиянию подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них – Новоселка, Железнодорожное, Белогорье, Времовка, Малиновка, Нескучное, Орехов, Чаривное и Ольговское.

На Южнобужском направлении обстрелам подверглись районы более 40 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения. Враг пытается компенсировать значительные потери за счет новых партий мобилизованных граждан Российской Федерации, прошедших ускоренную подготовку.

Дословно: "До пятисот мобилизованных военнослужащих из состава 205-й отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии выбыли в зону боевых действий для восполнения потерь противника на временно захваченных территориях. Характерные признаки так называемого "молодого пополнения": средства защиты, шлемы советского образца и автоматы АК-12, имеющие очень негативный опыт применения.

АК-12 был создан концерном "Калашников" и представлен широкой публике в январе 2012 года. Представлял собой принципиально новый, но реализованный с использованием общей схемы и технических решений бывших АК. Опыт боевого применения при боях в Украине оказался настолько негативным, что после считанных недель реальной эксплуатации было предложено фактически провести демодернизацию данного образца оружия.

Продолжается подготовка до 200 отмобилизованных военнослужащих на базе 3-й гвардейской бригады спецназначения. В самой бригаде после участия в войне против Украины каждый второй написал рапорты на увольнение или досрочное расторжение контракта".

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Новосадово, Бахмутское, Иванград, Бахмут, Соледар, Спорное, Майорск и Красногоровка.

Авиация Сил обороны нанесла 27 ударов. Подтверждено поражение более 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 10 БпЛА и 4 вертолета врага.

Ракетные войска и артиллерия поразили 3 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 4 боеприпаса. Кроме того, в зону огневого поражения также попали позиции ПВО и РЭБ, другие военные цели.