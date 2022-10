Генассамблея ООН осудила "референдумы" РФ на оккупированной части Украины, Зеленский отреагировал

Генеральная Ассамблея ООН на заседании в среду приняла резолюцию с осуждением незаконных "референдумов", которые Россия устроила на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Резолюцию поддержали 143 из 193 членов Генассамблеи ООН, пять государств (Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея и Никарагуа) проголосовали против, остальные 35 воздержались во время голосования.

Таким образом, подавляющее большинство членов Организации - даже больше, чем во время осуждения вторжения РФ в Украину в марте - осудило незаконные действия РФ по аннексии украинских территорий.

#UN General Assembly vote - #Ukraine and its allies will be very happy. Even greater support than March. pic.twitter.com/aMK35RrEQA