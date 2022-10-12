Генассамблея ООН осудила "референдумы" РФ на оккупированной части Украины, Зеленский отреагировал

Генеральная Ассамблея ООН на заседании в среду приняла резолюцию с осуждением незаконных "референдумов", которые Россия устроила на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Резолюцию поддержали 143 из 193 членов Генассамблеи ООН, пять государств (Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея и Никарагуа) проголосовали против, остальные 35 воздержались во время голосования.

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Таким образом, подавляющее большинство членов Организации - даже больше, чем во время осуждения вторжения РФ в Украину в марте - осудило незаконные действия РФ по аннексии украинских территорий.

#UN General Assembly vote - #Ukraine and its allies will be very happy. Even greater support than March. pic.twitter.com/aMK35RrEQA — JAMES BAYS (@baysontheroad) October 12, 2022

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В документе, который подготовила Албания, кроме осуждения "референдумов", содержится призыв к государствам, международным организациям и специализированным учреждениям ООН не признавать любые изменения статуса областей Украины, а также требование к России отменить аннексию и вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Также там содержится призыв "поддержки деэскалации нынешней ситуации и мирного решения конфликта путем политического диалога, переговоров, посредничества и другими мирными путями", но при условии соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал: "Благодарны 143 государствам, которые поддержали историческую резолюцию Генассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН". Мир сказал свое слово – попытка аннексии РФ ничего не стоит и никогда не будет признана свободными нациями. Украина вернет все свои земли".

Как известно, Россия резко выступала против принятия резолюции, а 30 сентября как постоянный член Совета Безопасности ООН наложила вето на нее. Позже Москва безуспешно пыталась добиться голосования за резолюцию в закрытом режиме, утверждая, что открытое голосование политизировано.

Голосование в Генеральной Ассамблее стало очередным поражением России, которая утверждает, что аннексия ею четырех украинских областей соответствует международному праву и Уставу ООН.