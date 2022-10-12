Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генассамблея ООН осудила "референдумы" РФ на оккупированной части Украины, Зеленский отреагировал

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 12 октября 2022, 23:35
Генассамблея ООН осудила референдумы РФ на оккупированной части Украины, Зеленский отреагировал
Фиктивные референдумы провела Россия в Украине, фото РИА Новости

Генеральная Ассамблея ООН на заседании в среду приняла резолюцию с осуждением незаконных "референдумов", которые Россия устроила на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Резолюцию поддержали 143 из 193 членов Генассамблеи ООН, пять государств (Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея и Никарагуа) проголосовали против, остальные 35 воздержались во время голосования.

Реклама:

Таким образом, подавляющее большинство членов Организации - даже больше, чем во время осуждения вторжения РФ в Украину в марте - осудило незаконные действия РФ по аннексии украинских территорий.

ВИДЕО ДНЯ

В документе, который подготовила Албания, кроме осуждения "референдумов", содержится призыв к государствам, международным организациям и специализированным учреждениям ООН не признавать любые изменения статуса областей Украины, а также требование к России отменить аннексию и вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Также там содержится призыв "поддержки деэскалации нынешней ситуации и мирного решения конфликта путем политического диалога, переговоров, посредничества и другими мирными путями", но при условии соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал: "Благодарны 143 государствам, которые поддержали историческую резолюцию Генассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины: защита принципов Устава ООН". Мир сказал свое слово – попытка аннексии РФ ничего не стоит и никогда не будет признана свободными нациями. Украина вернет все свои земли".

Как известно, Россия резко выступала против принятия резолюции, а 30 сентября как постоянный член Совета Безопасности ООН наложила вето на нее. Позже Москва безуспешно пыталась добиться голосования за резолюцию в закрытом режиме, утверждая, что открытое голосование политизировано.

Голосование в Генеральной Ассамблее стало очередным поражением России, которая утверждает, что аннексия ею четырех украинских областей соответствует международному праву и Уставу ООН.

Темы: ООНУкраинареферендуманнексия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
ООН
В Совбезе ООН считают, что переговоры с РФ должны базироваться на выводе войск из Украины
В ООН "почти подтвердили" приезд Зеленского на заседание Совета безопасности в сентябре
Гутерриш отправил письмо Лаврову с предложениями для восстановления зерновой сделки – СМИ
Последние новости
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
Все новости...
Реклама: