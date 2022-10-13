Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские военные "приземлили" пять вертолетов Ка-52 и два десятка дронов

Анастасия КалатурЧетверг, 13 октября 2022, 07:25
Украинские военные приземлили пять вертолетов Ка-52 и два десятка дронов
ФОТО: GETTY

За сутки 12 октября ВСУ уничтожили пять ударных вертолетов Ка-52, 17 дронов-камикадзе "Shahed-136" и два "Zala Ланцет".

Источник: Воздушные Силы ВСУ

Детали: Вражеская техника была уничтожена зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией Воздушных Сил ВСУ.

Реклама:

Уже 13 октября над Одесской областью сбито четыре вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136", над Николаевской областью - два.

Темы: Росcиявойнабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Росcия
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Последние новости
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
Все новости...
Реклама: