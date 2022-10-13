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Украинские военные "приземлили" пять вертолетов Ка-52 и два десятка дронов

Анастасия КалатурЧетверг, 13 октября 2022, 07:25
ФОТО: GETTY

За сутки 12 октября ВСУ уничтожили пять ударных вертолетов Ка-52, 17 дронов-камикадзе "Shahed-136" и два "Zala Ланцет".

Источник: Воздушные Силы ВСУ

Детали: Вражеская техника была уничтожена зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией Воздушных Сил ВСУ.

Уже 13 октября над Одесской областью сбито четыре вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136", над Николаевской областью - два.

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Темы: Росcиявойнабеспилотники
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