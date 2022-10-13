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15 стран НАТО договорились об обновлении европейской системы ПВО

"Европейская правда"Четверг, 13 октября 2022, 11:27
15 стран НАТО договорились об обновлении европейской системы ПВО
Getty Images

15 европейских стран - членов НАТО начали проект по созданию лучшей европейской системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Spiegel, сообщает "Европейская правда".

К проекту привлечены Германия, Великобритания, Словакия, Норвегия, Латвия, Венгрия, Болгария, Бельгия, Чехия, Финляндия, Литва, Нидерланды, Румыния и Словения.

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Министры обороны этих стран подписали декларацию о так называемой Европейской инициативе "Небесный щит" на полях заседания НАТО в Брюсселе.

Проект должен помочь закрыть существующие пробелы в нынешнем защитном щите для Европы. Проблемы существуют, например, в сфере баллистических ракет, которые достигают больших высот на своей траектории, а также в защите от беспилотников и крылатых ракет.

По словам дипломатов, Эстония также хочет принять участие в проекте.

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Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал государства Альянса предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны для защиты городов от ракетных обстрелов России.

Темы: НАТОЕвропаПВО
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