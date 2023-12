Литва отправила в Украину отремонтированные PzH2000

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в пятницу сообщил, что отремонтированные в его стране немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 уже возвращаются в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"PzH2000, отремонтированные в Литве, возвращаются на поле боя в Украине. Успехов!" - написал Анушаускас в Twitter.

PzH2000 repaired in Lithuania 🇱🇹 are being returned to the battlefield in Ukraine 🇺🇦. Good luck! pic.twitter.com/GYmHG0O6HG