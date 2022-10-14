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Литва отправила в Украину отремонтированные PzH2000

"Европейская правда"Пятница, 14 октября 2022, 16:14
Литва отправила в Украину отремонтированные PzH2000

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в пятницу сообщил, что отремонтированные в его стране немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 уже возвращаются в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"PzH2000, отремонтированные в Литве, возвращаются на поле боя в Украине. Успехов!" - написал Анушаускас в Twitter.

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В сентябре стало известно, что Литва поможет Украине отремонтировать гаубицы Panzerhaubitze 2000, которые были переданы Германией в рамках помощи для противодействия российской военной агрессии.

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Напомним, Германия еще в июне начала передавать Украине самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, а недавно объявила о передаче дополнительных единиц этой техники.

Они считаются одними из самых современных самоходных артиллерийских установок в мире, способны попадать в цели на расстоянии до 40 километров и стрелять со скоростью до 10 снарядов в минуту.

Темы: ЛитваУкраинаоружиевойна
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