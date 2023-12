Литва відправила в Україну відремонтовані PzH2000

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у п’ятницю повідомив, що відремонтовані в його країні німецькі самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 вже повертаються в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"PzH2000, відремонтовані в Литві, повертаються на поле бою в Україні. Успіхів!" – написав Анушаускас у Twitter.

