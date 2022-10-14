Литва відправила в Україну відремонтовані PzH2000

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у п’ятницю повідомив, що відремонтовані в його країні німецькі самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 вже повертаються в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"PzH2000, відремонтовані в Литві, повертаються на поле бою в Україні. Успіхів!" – написав Анушаускас у Twitter.

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PzH2000 repaired in Lithuania 🇱🇹 are being returned to the battlefield in Ukraine 🇺🇦. Good luck! pic.twitter.com/GYmHG0O6HG — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 14, 2022

У вересні стало відомо, що Литва допоможе Україні відремонтувати гаубиці Panzerhaubitze 2000, які були передані Німеччиною в межах допомоги для протидії російській військовій агресії.

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Нагадаємо, Німеччина ще в червні почала передавати Україні самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, а нещодавно оголосила про передачу додаткових одиниць цієї техніки.

Вони вважаються одними з найбільш сучасних самохідних артилерійських установок у світі, здатні влучати в цілі на відстані до 40 кілометрів і стріляти зі швидкістю до 10 снарядів на хвилину.