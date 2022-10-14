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Литва відправила в Україну відремонтовані PzH2000

"Європейська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 16:14
Panzerhaubitze 2000 повертаються в Україну, фото Анушаускаса

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у п’ятницю повідомив, що відремонтовані в його країні німецькі самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 вже повертаються в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"PzH2000, відремонтовані в Литві, повертаються на поле бою в Україні. Успіхів!" – написав Анушаускас у Twitter.

У вересні стало відомо, що Литва допоможе Україні відремонтувати гаубиці Panzerhaubitze 2000, які були передані Німеччиною в межах допомоги для протидії російській військовій агресії.

Нагадаємо, Німеччина ще в червні почала передавати Україні самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, а нещодавно оголосила про передачу додаткових одиниць цієї техніки.

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Вони вважаються одними з найбільш сучасних самохідних артилерійських установок у світі, здатні влучати в цілі на відстані до 40 кілометрів і стріляти зі швидкістю до 10 снарядів на хвилину.

Теми: ЛитваУкраїназброявійна
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