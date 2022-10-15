Ночью над Днепропетровщиной военные сбили 5 дронов-камикадзе "Shahed-136"
Суббота, 15 октября 2022, 07:32
Глава военной администрации Днепропетровщины Валентин Резниченко сообщил, что Силы обороны ночью 15 октября сбили над областью 5 вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136".
Источник: Резниченко в Telegram
Детали: Военные из воздушного командования "Восток" в полночь уничтожили над областью пять вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136".
Три над Криворожским районом, два – над Никопольским.
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