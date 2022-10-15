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Ночью над Днепропетровщиной военные сбили 5 дронов-камикадзе "Shahed-136"

Ольга ГлущенкоСуббота, 15 октября 2022, 07:32
Ночью над Днепропетровщиной военные сбили 5 дронов-камикадзе Shahed-136
Иллюстративное фото сбитого на Харьковщине дрона-камикадзе, Харьковская облпрокуратура

Глава военной администрации Днепропетровщины Валентин Резниченко сообщил, что Силы обороны ночью 15 октября сбили над областью 5 вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136".

Источник: Резниченко в Telegram

Детали: Военные из воздушного командования "Восток" в полночь уничтожили над областью пять вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136".

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Три над Криворожским районом, два – над Никопольским.

Темы: Днепропетровская областьвойна
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