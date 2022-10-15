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Литва призвала союзников профинансировать работу Starlink в Украине

"Европейская правда"Суббота, 15 октября 2022, 18:30
Литва призвала союзников профинансировать работу Starlink в Украине
фото Getty Images

Глава МИД Литвы призвал создать коалицию для финансирования работы Starlink в Украине или найти альтернативного поставщика.

Об этом Габриэлиус Ландсбергис написал в субботу в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что подключение к интернету в Украине слишком важно, чтобы оставить его в руках одного частного лица.

"Давайте найдем способ создать коалицию союзников Украины, чтобы заплатить за Starlink, или давайте найдем альтернативного поставщика. Литва готова внести свой вклад", - написал министр иностранных дел Литвы.

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Как стало известно CNN, компания Илона Маска обратилась в Пентагон с просьбой в дальнейшем забрать на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине, от которых зависит связь украинских военных в зоне боевых действий.

Маск позже подтвердил эту информацию, отметив, что SpaceX не может бессрочно оплачивать уже имеющуюся систему и несколько тысяч терминалов, для которых объем использования данных почти в сотню раз превышает типичный объем домохозяйства.

В Пентагоне подтвердили, что обсуждают финансирование Starlink в Украине после обращения "Маска".

Терминалы спутниковой связи Starlink с начала полномасштабной войны были жизненно важным элементом связи украинских военных. В Украине их уже около 20 тысяч. Все терминалы были оплачены США, а не предоставлялись компанией Украине за свой счет, но SpaceX обеспечивала льготное обслуживание.

Темы: Литваинтернетмобильная связь
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