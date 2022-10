Литва призвала союзников профинансировать работу Starlink в Украине

Глава МИД Литвы призвал создать коалицию для финансирования работы Starlink в Украине или найти альтернативного поставщика.

Об этом Габриэлиус Ландсбергис написал в субботу в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Ukraine's internet connectivity is too important to be left in the hands of one private individual. Let's find a way to form a coalition of Ukraine's allies to pay for Starlink, or let's find an alternative supplier. Lithuania is ready to contribute.