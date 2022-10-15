Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва призвала союзников профинансировать работу Starlink в Украине

"Европейская правда"Суббота, 15 октября 2022, 18:30
фото Getty Images

Глава МИД Литвы призвал создать коалицию для финансирования работы Starlink в Украине или найти альтернативного поставщика.

Об этом Габриэлиус Ландсбергис написал в субботу в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что подключение к интернету в Украине слишком важно, чтобы оставить его в руках одного частного лица.

"Давайте найдем способ создать коалицию союзников Украины, чтобы заплатить за Starlink, или давайте найдем альтернативного поставщика. Литва готова внести свой вклад", - написал министр иностранных дел Литвы.

Как стало известно CNN, компания Илона Маска обратилась в Пентагон с просьбой в дальнейшем забрать на себя финансирование работы комплексов спутниковой связи Starlink в Украине, от которых зависит связь украинских военных в зоне боевых действий.

ВИДЕО ДНЯ

Маск позже подтвердил эту информацию, отметив, что SpaceX не может бессрочно оплачивать уже имеющуюся систему и несколько тысяч терминалов, для которых объем использования данных почти в сотню раз превышает типичный объем домохозяйства.

В Пентагоне подтвердили, что обсуждают финансирование Starlink в Украине после обращения "Маска".

Терминалы спутниковой связи Starlink с начала полномасштабной войны были жизненно важным элементом связи украинских военных. В Украине их уже около 20 тысяч. Все терминалы были оплачены США, а не предоставлялись компанией Украине за свой счет, но SpaceX обеспечивала льготное обслуживание.

Темы: Литваинтернетмобильная связь
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW: Пригожин хочет выслужиться перед Путиным, а ЧВК "Вагнер" — одержать верх над МО РФ

обновленоНа полигоне в Белгородской области обстреляли оккупантов: власти говорят об 11 погибших и 15 раненых

"Черт с ним": Маск передумал прекращать финансирование Starlink в Украине

Шольц хочет расширения ЕС: союз из 27, 30, 36 государств усилит влияние в мире

фото, видеоВ Варшаве устроили "референдум" по "аннексии" посольства России

видеоПрогноз от ВСУ: оккупантов накроет "Буревій"

Все новости...

Подписывайтесь на наш телеграм канал "УП. Стрічка"

Литва
Литва отправила в Украину отремонтированные PzH2000
Литва предоставит новую военную помощь Украине: бронемашины, тепловизоры и дроны
Франция увеличит военное присутствие в Эстонии, Литве и Румынии
Последние новости
07:45
ФОТОНикополь: Россияне выпустили более 40 снарядов, есть раненый
07:17
Сводка Генштаба: В Рубежном чеченские военные начали выселять гражданских, чтобы поселить офицеров
06:37
Топ-чиновник НАТО поспорил с послом Китая из-за войны в Украине
06:01
ОК "Юг": Россияне запустили ДРГ в направлении деоккупированного населенного пункта
04:40
ISW: Пригожин хочет выслужиться перед Путиным, а ЧВК "Вагнер" — одержать верх над МО РФ
03:49
Херсонщина: ВСУ поразили российскую ПВО — Командование
03:05
видеоИран: В тюрьме с политзаключенными начался пожар и столкновения, прогремели взрывы
02:16
Генерал Ходжес: Россиянам зимой будет гораздо труднее воевать, чем ВСУ
01:30
Россияне били ракетами по Сумской области — ОВА
00:40
"Завезут нары": Парковки в Москве начали переоборудовать под укрытия
Все новости...