Литва закликала союзників профінансувати роботу Starlink в Україні

Глава МЗС Литви закликав створити коаліцію для фінансування роботи Starlink в Україні або знайти альтернативного постачальника.

Про це Габріеліус Ландсбергіс написав у суботу в своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Ukraine's internet connectivity is too important to be left in the hands of one private individual. Let's find a way to form a coalition of Ukraine's allies to pay for Starlink, or let's find an alternative supplier. Lithuania is ready to contribute.

