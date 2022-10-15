Литва закликала союзників профінансувати роботу Starlink в Україні

Глава МЗС Литви закликав створити коаліцію для фінансування роботи Starlink в Україні або знайти альтернативного постачальника.

Про це Габріеліус Ландсбергіс написав у суботу в своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Ukraine's internet connectivity is too important to be left in the hands of one private individual. Let's find a way to form a coalition of Ukraine's allies to pay for Starlink, or let's find an alternative supplier. Lithuania is ready to contribute. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) October 15, 2022

Міністр зазначив, що підключення до інтернету в Україні є занадто важливим, щоб залишити його в руках однієї приватної особи.

"Давайте знайдемо спосіб створити коаліцію союзників України, щоб заплатити за Starlink, або давайте знайдемо альтернативного постачальника. Литва готова зробити свій внесок", - написав міністр закордонних справ Литви.

Як стало відомо CNN, компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні, від яких дуже залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій.

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Маск пізніше підтвердив цю інформацію, відзначивши, що SpaceX не може безстроково оплачувати вже наявну систему та ще кілька тисяч терміналів, для яких обсяг використання даних майже в сотню разів перевищує типовий обсяг домогосподарства.

У Пентагоні підтвердили, що обговорюють фінансування Starlink в Україні після звернення Маска.

Термінали супутникового зв’язку Starlink від початку повномасштабної війни були життєво важливим елементом для зв’язку українських військових. В Україні їх вже близько 20 тисяч. Усі термінали були оплачені США, а не надавались компанією Україні за свій рахунок, але SpaceX забезпечувала пільгове обслуговування.