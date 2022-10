Иран: В тюрьме с политзаключенными начался пожар и столкновения, прогремели взрывы

В тегеранской тюрьме Эвин, где удерживаются политические заключенные и лица с двойным гражданством, вспыхнул пожар и произошла стрельба, также очевидцы слышали взрывы.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление судебных органов Ирана, Iran International English, официальное информационное агентство Ирана IRNA

#BREAKING There are reports and videos of a fire at Tehran's notorious Evin Prison. The Police Special Units have been reportedly deployed, and prison sirens and gunshots are heard in the videos. pic.twitter.com/C3UayIokZF