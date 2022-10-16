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Иран: В тюрьме с политзаключенными начался пожар и столкновения, прогремели взрывы

Анастасия КалатурВоскресенье, 16 октября 2022, 03:05
Иран: В тюрьме с политзаключенными начался пожар и столкновения, прогремели взрывы
ФОТО: TWITTER

В тегеранской тюрьме Эвин, где удерживаются политические заключенные и лица с двойным гражданством, вспыхнул пожар и произошла стрельба, также очевидцы слышали взрывы.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление судебных органов Ирана, Iran International English, официальное информационное агентство Ирана IRNA

Детали: По данным IRNA, возгорание началось на складе с тюремной униформой.

Пожар вспыхнул "после драки между несколькими заключенными, осужденными за финансовые преступления и кражи". Причина инцидента расследуется.

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Свидетель сказал агентству Reuters, что дороги, ведущие к Эвин, закрыты для движения.

Сообщается, что заключенные выломали двери, чтобы выйти из своих задымленных камер, а силы безопасности применили слезоточивый газ.

Семьи заключенных собрались возле тюрьмы, раздаются возгласы "Смерть диктатору".

Очевидец сказал Iran International, что взрывы были настолько мощными, что взрывные волны разбили окна близлежащих домов.

Как сообщается, в результате пожара пострадали восемь человек.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что США следят за сообщениями из Эвин.

В тюрьме содержатся в основном заключенные, которым предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности, в том числе иранцы с двойным гражданством. Она давно подвергается критике со стороны западных правозащитных групп. В 2018 она была внесена правительством США в черный список за "серьезные нарушения прав человека". Human Rights Watch обвинила власти тюрьмы в применении угроз пыток и бессрочного заключения, а также в длительных допросах и отказе в медицинской помощи задержанным.

Беспорядки в Эвин произошли после почти месяца протестов по всему Ирану. Они вспыхнули 16 сентября из-за смерти Махсы Амини, задержанной "полицией морали" за якобы неправильное ношение хиджаба.  

Темы: Иран
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