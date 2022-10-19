Завербованные российские заключенные бегут с войны в Украине – сводка Генштаба

Пригожин в тюрьме вербует зэков на войну в Украине, скриншот

Военные, которых завербовали на войну в Украине в российских тюрьмах, покидают подразделения с оружием в руках и пытаются вернуться в РФ.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Украины в Facebook

Дословно: "Пополнение потерь подразделений российских оккупационных войск за счет заключенных лиц нанесло дополнительные проблемы командованию. Так, завербованные военнослужащие из мест лишения свободы после получения оружия оставляют подразделения и ищут возможность вернуться на территорию Российской Федерации".

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Детали: В штабе сообщили также, что после поражения склада с боеприпасами в Херсонской области 17 октября часть подразделения, которая привлекалась к его охране, получила ранения, а остальные – бросились в бегство. Подразделения Росгвардии под видом борьбы с диверсионно-разведывательными группами ищут дезертиров.

По информации Генштаба, противник не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В течение текущих суток враг нанес 4 ракетных и 11 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар крылатыми ракетами и иранскими дронами по гражданской инфраструктуре в Киевской, Черниговской, Винницкой, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

Ночью россияне также атаковали Умань Черкасской области и Коблево Николаевской области пятью БПЛА иранского производства Shahed-136. Все они успешно сбиты Силами обороны Украины.

В течение дня противник задействовал девять "Шахедов" с территории Беларуси. Восемь из них сбиты.

Оккупационное руководство временно захваченной территории Запорожской области организовало проведение так называемой инвентаризации жилого фонда и "перепись" населения. Мероприятия проводят с целью поиска и отчуждения жилья местных жителей, которые выехали за пределы захваченных территорий.

Оккупанты продолжают практику принудительного привлечения местного населения для проведения фортификационных работ в районе города Херсон, якобы из числа нарушителей комендантского часа и нелояльных к оккупационной власти граждан.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 10 ударов. Подтверждено поражение 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре крылатых ракеты, один вертолет Ка-52 "Аллигатор" и 13 БПЛА Shahed-136.

Воины ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, 1 мост и 1 понтонную переправу противника.