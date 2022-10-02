Стало известно, в каких границах Россия "присоединила" оккупированные территории

Путин и кремлевские марионетки Пушилин, Пасечник, Балицкий и Сальдо в день так называемого "присоединения" оккупированных территорий 30 сентября, скриншот видео

Согласно внесенным в Госдуму РФ "договорам", пределы так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также Запорожской и Херсонской областей, которые якобы "присоединила" к себе РФ, будут определяться границами, существовавшими "на день их образования и принятия в состав России".

Источник: провластные российские агентства РИА Новости и Интерфакс, представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram

Дословно "документ": "Пределы территории Донецкой Народной Республики определяются границами территории Донецкой Народной Республики, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового субъекта".

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Детали: Те же формулировки содержатся в договорах с так называемой "ЛНР", а также Запорожской и Херсонской областями.

Что имеется в виду под такой формулировкой, пока точно не понятно.

Вместе с тем, представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов, комментируя такое определение в "договоре", отметил, что "Запорожская область как административная единица на территории УССР была выделена 10 января 1939 года из юго-восточной части Днепропетровской области с административным центром в городе Запорожье".

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"Осталось освободить четверть области, временно оккупированной англо-саксами", - заявил он.

Как пишет "Интерфакс", проекты законов о ратификации "договоров" внесены в воскресенье на ратификацию в Госдуму.

При этом, согласно "договорам", границы так называемых "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией "иностранного государства", являются государственными границами РФ.

В "договорах" указывается, что государственным языком на захваченных и "присоединенных" территориях является русский язык. При этом РФ якобы гарантирует всем народам, проживающим на территории "новых субъектов", право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Согласно "договорам", со дня принятия в РФ "новых субъектов" граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории "субъектов", признаются гражданами России, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства.

Также договоры предусматривают, что со дня принятия в РФ "новых субъектов" и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируются вопросы интеграции "субъекта" в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, в систему органов государственной власти РФ, а также вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы на территориях "субъектов".

Выборы в "законодательные органы новых субъектов" проводятся во второе воскресенье сентября 2023 года.

Президент РФ в течение 10 дней со дня принятия в Россию "новых субъектов" назначает временно исполняющих обязанности высшего должностного лица. В Херсонской и Запорожской областях они будут именоваться "губернаторами", а в "Донецкой и Луганской народных республиках" - "главами республик".

"Договоры" также предусматривают, что законодательные и иные нормативные правовые акты России действуют на территории "новых субъектов" со дня их "принятия" в РФ, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Указывается также, что нормативные правовые акты, применяемые в "субъектах" на день принятия в РФ, действуют до окончания переходного периода или до принятия соответствующего нормативного правового акта РФ или нормативного правового акта "субъекта", но при этом они не должны противоречить Конституции России.

Что предшествовало: В воскресенье Конституционный суд РФ одобрил пакет документов о "принятии" оккупированных "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей в состав России, даже назначили "выборы" в "парламенты" на 2023 год.

30 сентября после проведения фейковых псевдореферендумов президент Российской Федерации Владимир Путин подписал "договора о вступлении в состав России" захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители – граждане РФ.

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