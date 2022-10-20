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Украина попросила ЕС и НАТО помочь с энергетическим оборудованием после ударов РФ

Четверг, 20 октября 2022, 14:38

По поручению президента Украины МИД ведет активную работу с международными партнерами по поставкам в Украину энергетического оборудования, которое поможет преодолеть последствия террористических ударов РФ по системам жизнеобеспечения.

Об этом сообщила пресс-служба МИД в четверг, пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина направила запросы на соответствующую помощь через систему кризисного реагирования НАТО (EADRCC) и механизм гражданской защиты ЕС (ERCC).

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Украинские дипломаты также обратились в несколько десятков международных и неправительственных организаций и частных компаний с запросом на поставку генераторов, их комплектующих и запчастей, а также оборудование для ГТС.

"Президент Зеленский поставил дипломатам поручение максимально мобилизовать международных партнеров для преодоления последствий российского ракетного терроризма для нашей энергосистемы. Министерство иностранных дел получило список потребностей от МВД, минэнерго и других органов власти и обратилось к партнерам. Мы уже получили первые положительные ответы о готовности предоставить необходимое в кратчайшие сроки", – отметил Кулеба.

Благодаря оперативной работе дипломатов уже удалось договориться о первых поставках из Италии, Франции, Литвы, Финляндии, Германии и Польши.

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Первые из около 600 единиц оборудования поступят в Украину уже на следующей неделе.

Стабильные поставки помогут обеспечить бесперебойное функционирование украинских домохозяйств, больниц и школ при поражении критической энергетической инфраструктуры или аварийных отключений электроснабжения, добавили в министерстве.

"Целенаправленные удары России по критической энергетической инфраструктуре являются военными преступлениями, за которые мы обязательно привлечем Россию к ответственности. Российский ракетный террор не сломает ни Украину, ни наших партнеров. Наша солидарность станет только сильнее. Уже за первые дни работы есть подтверждение по поставке оборудования от партнеров", - подытожил министр.

Ранее сообщалось, что Испания передает Украине генераторы из-за обстрелов энергетической инфраструктуры.

Также Рига пожертвует 200 тысяч евро на дизель-генератор для Киева.

Темы: ЕСНАТОэнергетика
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