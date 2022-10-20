Силы обороны в четверг сбили 15 из 20 иранских дронов – сводка Генштаба
За текущие сутки россияне нанесли массированный удар по Украине иранскими дронами, из 20 беспилотников 15 были сбиты.
Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов
Дословно: "Враг в очередной раз нанес массированный удар с использованием иранских ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины. Из 20 БПЛА, 15 – успешно сбиты Силами обороны Украины".
Детали: В течение текущих суток противник нанес 3 ракетных и 20 авиационных ударов, совершил до 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ударам противника подверглись до 20 населенных пунктов. В частности, Терны, Бахмут, Угледар и Камышеваха Донецкой области.
Враг осуществлял обстрелы:
- на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Николаевка и Костобродов Черниговской области. Также враг задействовал БпЛА с боевой нагрузкой;
- на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Двуречное, Красное и Стрелечья. Зафиксирована и активность БпЛА с боевой нагрузкой;
- на Купянском и Лиманском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Заречное, Белогоровка, Торское, Терны и Ямполовка;
- на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зеленополье и Яковлевка.
- На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных наступательных действий не вели. Нанесли огневого поражения по позициям Сил обороны и гражданской инфраструктуре в районах более 35 населенных пунктов вдоль всей линии соприкосновения.
- На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 30 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил до 40 вылетов БПЛА различных типов.
Военно-политическое руководство РФ официально завершает частичную мобилизацию. При этом принудительное вручение повесток отдельным категориям российских граждан не прекращается. В населенном пункте Мосрентген Московской области мобилизованных разместили в пункте дислокации 27-й отдельной мотострелковой бригады для их медицинского осмотра и дальнейшего направления в зону боевых действий. В ходе уже проведенных мобилизационных мероприятий возникают существенные проблемы.
Оккупационное руководство продолжает принудительную мобилизацию мужского населения на временно занятых территориях. Одновременно начата эвакуация гражданского населения на отдельных направлениях.
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 6 ударов. Подтверждено поражение 2 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пунктов, а также 2 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 15 БпЛА "Shahed-136".
Воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и два склада боеприпасов противника.
Что предшествовало: В ночь на 20 октября над Николаевской областью уничтожено 14 дронов "Shahed-136" иранского производства.