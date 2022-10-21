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ISW: Риск наступления из Беларуси невысок

"Украинская правда"Пятница, 21 октября 2022, 05:25
ФОТО: GETTY

Риск российского наступления из Беларуси остается низким.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов сообщил, что угроза повторного наступления с территории Беларуси растет.

По мнению аналитиков ISW, такой ход событий остается маловероятным в ближайшие месяцы ввиду того, что российские силы не имеют возможности даже перекрыть украинские пути снабжения с запада с помощью наземного наступления. Ближайшая украинская железнодорожная линия с востока на запад находится в 30 км от белорусской границы, а Припятские болота чрезвычайно затрудняют ведение маневренной войны через международную границу в Волынской и Ровенской областях. Автомобильная и железнодорожная сеть Украины имеет достаточно узлов с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией, чтобы российское вторжение из Беларуси не могло серьезно ухудшить украинские логистические линии, не проникая вглубь Украины, как это сделали россияне во время битвы за Киев, когда российские войска были сильнейшими. Сейчас эти силы значительно ослаблены.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби повторил 20 октября, что Беларусь может сконцентрировать живую силу на границе, чтобы зафиксировать украинские силы на севере Украины и предотвратить их развертывание в зоне активных боевых действий на юге и востоке Украины.

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Темы: РосcияБеларусьвойна
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